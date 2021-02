Kia va proposer 11 nouveaux modèles électriques d’ici 2026

Le président et chef de la direction de Kia Motors, Ho Sung Song, a annoncé que son entreprise mettait le pied sur l’accélérateur en matière d’électrification. S’exprimant aujourd’hui lors de la journée des investisseurs du constructeur, le dirigeant a annoncé que 11 modèles entièrement électriques seront proposés d’ici 2026. C’est une année plus tôt que ce que le constructeur automobile annonçait le mois dernier.

Du groupe, sept seront construits sur l’architecture E-GMP du groupe Hyundai Motor. Cette structure est uniquement dédiée à des produits tout électriques. Ensuite, quatre nouveaux VÉs seront dérivés de la gamme Kia actuelle.

Kia propose actuellement deux produits tout électriques, soit le Soul EV et le Niro EV. La firme coréenne prévoit ajouter quatre autres véhicules dérivés de sa gamme actuelle. La première de ces nouvelles créations porte le nom de code CV et le constructeur vise une autonomie de près de 500 kilomètres avec celle-ci, sans compter un temps de recharge partielle de 20 minutes. On imagine ici la récupération de 80 % de l’énergie avec une borne de niveau 3. Plus de détails seront révélés le mois prochain, a promis Kia.

L’objectif du constructeur est que d’ici 2030, ses véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables représentent 40 % de toutes ses ventes, avec un objectif de 1,6 million de ventes. La firme a déclaré qu’elle espère que 880 000 d’entre eux, soit un peu plus de la moitié, seront 100 % électriques.

Kia cherche également à développer un parc de véhicules autonomes pour la livraison. Le premier modèle sera dévoilé en 2022 alors qu’un objectif d’un million de vente de ce type d’unités est souhaité d’ici 2030. Kia travaillera avec d’autres entreprises pour développer des plateformes propres à leur intention.