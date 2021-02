Rencontre avec Raphaël Lessard | Les premières années avec Kyle Busch

À voir aussi : Rencontre avec Raphaël Lessard : l’ascension d’un prodige

Cette semaine, nous vous présentons une série d’articles mettant en vedette Raphaël Lessard, le jeune pilote québécois qui va entreprendre, vendredi prochain, sa deuxième saison complète dans la série des camionnettes NASCAR Camping World aux États-Unis.

Hier, nous avons jeté un coup d’œil à ses premières années professionnelles et à ses premiers succès d’importance en course automobile. Aujourd’hui, on se penche sur le grand déblocage et sa relation avec le double champion de la grande série NASCAR, Kyle Busch.

2017

On le mentionnait hier, l’année 2016 a été un tournant dans l’ascension de Raphaël Lessard. En remportant le championnat de la série CARS au sein de l’écurie de David Gilliland, Raphaël se fait remarquer. Kyle Bush est du lot, tout comme Toyota qui le signe au sein de son programme de développement de jeunes talents.

En 2017, il revient toutefois au sein de l’écurie de David Gilliland (DGR) sous la recommandation de Toyota qui voit ce programme plus au point que celui de Kyle Busch à ce moment-là. La campagne sera plus difficile, toutefois, car en raison des succès remportés en 2016, l’équipe DGR avait pris de l’expansion et se présentait avec plus de bolides en piste. Le résultat ? Plus de bris mécaniques et moins de constance.

Néanmoins, Raphaël trouve le moyen de s’illustrer avec 2 gains, 8 top 5 et 15 top 10, le tout sur 20 courses à travers 3 séries prestigieuses mettant aux prises des Super Late Model. Il fait aussi ses débuts dans la série ARCA où il dispute deux épreuves.

Et au cours de cette année 2017, la reconnaissance se poursuit, mais elle vient cette fois d’ailleurs, soit du site Speed51.com qui se consacre aux séries de développement sur courte piste. En fait, Raphaël est élu comme le pilote le plus populaire en Amérique du Nord, comme un des 10 meilleurs pilotes à surveiller et comme le 7e meilleur pilote en développement aux États-Unis.

Ah oui, quelque part au cours de l’été, Raphaël fête ses 16 ans ; il peut désormais penser à obtenir un permis de conduire…

2018

L’année suivante, il fait le saut au sein de l’écurie de Kyle Busch où il participe à 16 courses. Il remporte 2 victoires, obtient 7 top 5 et 13 top 10. Mieux, au Snowball Derby qui se tient en décembre, la course la plus prestigieuse de la saison, il mène 60 tours et est victime d’une fuite alors qu’il roule en 3e place avec seulement 6 tours à faire.

Mais l’année 2018 est plus qu’une feuille de statistique pour le principal intéressé : « J’ai appris cette année-là à travailler avec de nouvelles personnes, le tout à l’intérieur d’un environnement très professionnel. J’ai été bien encadré. L’équipe était toujours là pour gagner. J’ai pris de l’expérience et vu l’autre côté de la médaille, c’est-à-dire que ça ne peut pas toujours bien aller en course automobile. L’important est de demeurer positif, car le vent finit toujours par tourner. Mes parents m’ont toujours appris à rester déterminer et à foncer ».

Un ado avec la sagesse d’un vétéran ; ça ne peut qu’être garant de succès.

2019

En 2019, Raphaël va se retrouver partout. Il participe à 22 épreuves au volant de 7 différents types de véhicules. Parmi les faits saillants, mentionnons une victoire historique dans la série canadienne NASCAR Pinty’s au volant d’une voiture préparée par Dumoulin Compétition : Raphaël remporte la victoire à sa première participation dans cette série. Il participe aussi à cinq courses dans la série des camionnettes de NASCAR, celle où il évolue présentement. Il se montre le plus rapide à Dover et signe deux top 10.

Cette année 2019 se montre salutaire, car elle lui permet de conduire une foule de bolides différents, mais surtout d’apprendre à gérer une course. Être rapide, c’est une chose, mais tout pilote vous le dira, il faut être présent au fil d’arrivée.

Puis, le 14 novembre 2019 survient la grande annonce ; Raphaël signait pour une saison complète dans la série des camionnettes au volant d’une monture préparée par l’écurie de Kyle Busch.

Demain, un coup d’œil à cette première saison complète dans la cour des grands.