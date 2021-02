Volkswagen étudie la possibilité de faire voler des voitures en Chine

La voiture volante est une fascination qu’entretient l’humain depuis plus de 100 ans. Certains prototypes ont vu le jour au fil de l’histoire, dont le Hall Flying Car qui aurait pu tout changer en 1946.

Avec la technologie qui se développe de façon exponentielle aujourd’hui, il n’est pas surprenant de voir les constructeurs s’intéresser à la possibilité de faire voler des véhicules. La plus récente firme à s’exprimer en ce sens est Volkswagen qui mène actuellement une étude de faisabilité sur la possibilité d’aller de l’avant, un jour, sur le marché chinois.

« Au-delà de la conduite autonome, le concept de mobilité verticale pourrait être une prochaine étape pour faire avancer notre approche de la mobilité dans le futur, en particulier sur le marché chinois, techniquement affiné. Nous étudions donc les concepts et les partenaires potentiels dans le cadre d’une étude de faisabilité afin d’identifier la possibilité d’industrialiser cette approche », a déclaré le groupe allemand dans un communiqué.

Lors d’une entrevue diffusée sur Linkedin avec le chef de la direction de Volkswagen, Herbert Diess, le responsable chinois du constructeur automobile, Stephan Woellenstein, a déclaré que la compagnie voulait développer un drone qui pourrait être licencié, lui donnant ainsi un moyen de participer à ce futur marché.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde et se veut aussi l’endroit où Volkswagen réalise le plus de vente.

Cette nouvelle nous arrive au moment où une foule d’entreprises naissantes, ainsi que des constructeurs établis, s’affrontent pour développer des « robots-taxis » commerciaux. Selon la firme Morgan Stanley, ce marché pourrait valoir 1500 milliards de dollars d’ici 2040. On comprend alors l’intérêt de plusieurs.

En plus de grands acteurs comme Volkswagen et Airbus, des groupes comme Joby, basé aux États-Unis, Lilium, en Allemagne, et Volocopter, dont les bailleurs de fonds sont Daimler et Intel, poursuivent de tels projets.

Lilium, par exemple, annonçait en novembre dernier qu’elle installerait sa première base américaine près d’Orlando, donnant ainsi accès à plus de 20 millions de Floridiens aux avions électriques ailés de l’entreprise. Ces derniers peuvent décoller verticalement et couvrir une distance de 300 km.