Une compacte à hayon de performance en développement chez Subaru ?

Une information intéressante nous provient du Japon. Subaru travaillerait sur une voiture à hayon et à traction intégrale qui pourrait servir de base au retour de la marque dans la compétition de haut niveau en rallye.

Le modèle mystérieux porte le nom de code Super AWD et devrait être prêt à l’automne 2022 selon ce que rapporte le site australien Cars Guide, citant des sources au Japon.

Et l’on ne parlerait pas simplement d’une variante 5-portes de la prochaine génération de la WRX. Et pour ceux qui auraient le réflexe de se dire que le modèle existe déjà, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, les variantes sportives WRX et WRX STI ne sont proposées qu’en configuration à quatre portes chez Subaru.

On parle donc de l’arrivée d’une nouvelle création. Cette dernière viendrait se positionner sous la WRX, bien que les deux bolides seraient de taille similaire, toujours selon les informations du site Cars Guide. Les deux partageraient la même mécanique, soit un 4-cylindres turbo de 2,4 litres, mais celui de la 5-portes serait moins puissant.

Toujours selon la source qui s’est confiée à Cars Guide, le modèle serait développé en partenariat avec Toyota. À quoi aura-t-on droit du côté du géant japonais ? On ne parlerait pas de la variante GR de la Yaris que Toyota a récemment lancée ailleurs dans le monde. Cela pourrait plutôt être un modèle jumeau à celui que Toyota va proposer un peu plus tard pour le marché nord-américain. On sait déjà que celui-ci va porter l’écusson GR (Gazoo Racing).

On a déjà hâte d’en savoir plus.

