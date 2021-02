Jeep va bientôt présenter un Wrangler électrique sous forme de concept

L’électrification touche tous les segments du marché automobile et l’annonce de Jeep confirmant qu’elle allait présenter une variante électrique de son Wrangler au printemps en est une preuve forte.

Une photo, présentée sur la page « The Road Ahead » du site Jeep.com, nous permet de voir un modèle qui ne change pas physiquement, ce qui va rassurer les amateurs. On peut même voir une imagerie montrant les organes du modèle et on aperçoit à la fois des piles insérées dans le plancher, ainsi que l’essentiel de l’architecture électrique située là où les mécaniques à essence se trouvent normalement. On distingue une configuration qui semble avancer un moteur électrique et une boîte de transfert, mais il faudra voir, car Jeep n’a rien partagé pour l’instant concernant les capacités du modèle.

Ce concept électrique du Wrangler sera montré ce printemps dans le cadre du Jeep Safari qui a toujours lieu autour de Pâques. Ce dernier sert toujours à la compagnie pour nous montrer différents prototypes ou éditions spéciales, dont il ne faudrait pas se surprendre de voir d’autres trucs intéressants faire leurs débuts à l’édition de cette année.

Entre autres, sur le site de Jeep, on peut voir que la compagnie prévoit également des stations de recharge alimentées par des panneaux solaires, question de pouvoir offrir des options aux futures propriétaires de Wrangler électriques hors des sentiers battus. Jeep prévoit le déploiement de ces dernières à travers quelques lieux très prisés par les amateurs de conduite hors route, comme à Moab, en Utah (là où a lieu le Jeep Safari), ainsi qu’au cœur du sentier du Rubicon, en Californie.

Le modèle de production devrait suivre vers la fin de l’année ou au début de 2022.