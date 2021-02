Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2021

Le rouage intégral est devenu une technologie omniprésente dans l’industrie automobile, surtout au Canada où le climat particulier pousse souvent les usagers de la route à redoubler de prudence. C’est là qu’un véhicule à motricité maximale – avec un bon train de pneus bien entendu – devient intéressant. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de débourser des montants astronomiques pour monter à bord d’un véhicule neuf muni d’un tel rouage.

Une fois de plus, nous avons compilé les 10 véhicules 4RM les plus abordables au pays, selon leur PDSF. Évidemment, il arrive que des promotions mensuelles viennent changer la donne au niveau du palmarès et, à ce chapitre, nous n’en avons pas tenu compte.

Voici donc sans plus attendre notre palmarès des modèles « AWD » les moins chers pour l’année-modèle 2021, en commençant par le plus cher du groupe. Notez que les prix affichés n’incluent pas les frais et les taxes en vigueur.

10e position : Mazda CX-30 GX i-Activ 2021 à 26 050 $

Pour illustrer à quel point ça joue dur dans le créneau plus abordable des véhicules 4RM, notre top 10 accueille trois nouveaux modèles cette année, le Mazda CX-30 qui surpasse de peu le Nissan Qashqai S (26 298 $) et même la Mazda3 GS i-Activ (26 500 $) qui s’est glissée dans notre palmarès l’an dernier.

Mentionnons tout de même que la berline de Mazda n’est pas livrable avec le rouage intégral en version GX, contrairement au multisegment CX-30 qui offre les quatre roues motrices à tous les niveaux de finition.

9e position : Chevrolet Trailblazer AWD LS 2021 à 25 798 $

Une autre nouveauté – et même une belle surprise si vous voulez mon avis –, c’est le Chevrolet Trailblazer qui sera éventuellement appelé à prendre le relais du vieillissant Trax, les deux modèles qui présentent plusieurs similarités. Toutefois, le Trailblazer est franchement mieux ficelé en plus d’être plus logeable.

8e position : Mitsubishi RVR ES AWC 2021 à 25 698 $

Malgré sa refonte de l’an dernier, le Mitsubishi RVR est un habitué de cette liste, puisque le modèle existe sous cette forme depuis 2011, une éternité dans l’industrie. Ce n’est pas pour rien que le multisegment le plus abordable de la gamme Mitsubishi est souvent au sommet des statistiques de ventes de Mitsubishi au Canada.

Qui plus est, le rouage intégral maison est très efficace, et puis il y a cette garantie très généreuse!

7e position : Mazda CX-3 GX i-Activ 2021 à 25 650 $

Le plus compact des multisegments Mazda est lui aussi un habitué de cette liste annuelle. Le fait que son grand frère soit également présent au sein de ce groupe pour moins de 500 $ additionnels nous pousse à vous recommander de jeter un coup d’œil du côté du VUS plus volumineux, non seulement parce qu’il est plus moderne, mais aussi pour son volume et son agrément de conduite, tous deux supérieurs.

Mais bon, si vous préférez les dimensions réduites du CX-3, le petit urbain demeure un modèle d’agilité capable de se faufiler partout en ville.

6e position : Ford EcoSport S AWD 2021 à 25 149 $

Le constructeur a modifié son approche pour son plus petit multisegment, et ce, au détriment de la version à roues avant motrices. Il y a donc plus de modèles équipés du rouage intégral et du 4-cylindres atmosphérique de 2,0-litres. Même le modèle de base vient d’office avec la motricité accrue.

Cela dit, malgré le prix alléchant et le look « robuste » de L’EcoSport, il ne serait pas déplacé de considérer un modèle concurrent. La compétition est à ce point féroce dans ce segment abordable.

5e position : Kia Seltos LX AWD 2021 à 25 095 $

Voici le troisième nouveau venu des véhicules (avec rouage intégral) les plus accessibles au pays. Le Kia Seltos a laissé une superbe première impression à sa première année sur notre marché.

Plus logeable que son cousin de plateforme (Hyundai Kona), le représentant de Kia s’est aussi démarqué par son aplomb et son agrément de conduite, surtout dans la version turbocompressée. Malheureusement, à ce prix, c’est l’autre moulin qui se retrouve sous le capot, mais au moins, le rouage intégral est là pour rassurer ses occupants.

4e position : Subaru Crosstrek Commodité 2021 à 23 795 $

Assurément l’un des meilleurs de l’industrie pour sa maniabilité et l’efficacité de sa traction intégrale à prise constante, le Subaru Crosstrek est disponible à un tarif vraiment intéressant. Toutefois, il faut mentionner que ce modèle Commodité vient avec une boîte manuelle à cinq rapports.

Fait intéressant : la livrée Commodité avec EyeSight équipée de la boîte de vitesses CVT aurait réussi à se glisser au sein de ce top 10 grâce à un prix de 25 795 $.

3e position : Hyundai Kona Essential AWD 2021 à 23 738 $

La recette coréenne, vous connaissez? Dans l’industrie automobile, elle consiste à offrir un produit très bien assemblé, fiable, doté d’une garantie assez longue, et ce, avec un maximum d’équipement pour le prix. Même s’il s’agit d’un modèle de base, le Hyundai Kona Essential est riche en technologies… et même en motricité.

Ajoutons qu’il est très amusant à conduire celui-là. À l’instar du Kia Seltos, il faut toutefois viser la mécanique turbo pour s’amuser un peu plus derrière le volant.

2e position : Chevrolet Trax AWD LS 2021 à 22 348 $

Le multisegment le plus abordable de Chevrolet commence à montrer des signes de vieillissement. S’il vous intéresse, n’hésitez pas à lorgner du côté du Trailblazer. Après tout, les deux partagent la même salle de montre. Et le Trailblazer est beaucoup plus intéressant.

Mais bon, pour le prix plancher, le Chevrolet Trax n’a pas d’égal. En fait, il s’agit du multisegment le moins cher au pays, point final!

1re position : Subaru Impreza Commodité 2021 à 19 995 $

L’histoire se répète depuis quelques saisons d’ailleurs. La berline Subaru Impreza Commodité est LA championne du rouage intégral bon marché.

Tout comme le Crosstrek Commodité, cette livrée très abordable est équipée d’une boîte manuelle à cinq rapports – les deux véhicules sont identiques au point de vue mécanique – et d’un rouage intégral qui n’a plus besoin de présentation.

À ce prix, la berline est imbattable! En fait, il est permis de se demander à quel moment la voiture « AWD » la moins chère au pays sera vendue au-delà du cap des 20 000 $. Les paris sont ouverts. 2022? 2023?

