Un nouveau Nissan Frontier pour 2022

Nissan dévoile son Frontier 2022.

Vous souvenez-vous à quand remonte la dernière refonte complète du Nissan Frontier ? Eh bien, moi non plus, je ne me souvenais plus. En fait, j’ai dû aller fouiller pour me rappeler que c’était en 2005, il y a 16 ans, ce qui représente dans le monde automobile d’aujourd’hui trois ou même quatre générations de véhicules. Il était temps, comme on dit.

Tout va changer

L’ancêtre du Frontier est un petit camion Datsun qui est arrivé en 1959. On peut donc affirmer que Nissan jouit de 60 ans d’expérience dans la fabrication de camion. Le nouveau Frontier qui va arriver cet été sera un modèle 2022. Son style général se veut plus massif, plus carré. On voit les ailes plus verticales et un nouveau dessin à la hauteur des phares. Le Frontier est toujours bâti sur un cadre à échelle entièrement à caisson qui sera capable de remorquer 2944 kg (6490 livres).

Un nouveau moteur

Le vieux V6 de 4 litres qui consommait autant qu’un V8 va finalement tirer sa révérence et laisse sa place à un V6 de 3,8 litres. Ce moteur est certes un peu plus petit, mais la puissance de 261 chevaux de l’ancien 4 litres passe à 310 avec ce nouveau bloc qui devient, de facto, le plus puissant dans le segment. Vous profitez aussi de 281 livres-pieds de couple. Tout cela est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports plus moderne. Pour ceux qui se le demandent, la réponse est non, il n’y a pas de boîte manuelle.

Toutefois, si vous avez envie d’aller jouer dans le sable ou dans la boue, ce Frontier s’offre de série avec le rouage intégral au Canada, et ce, pour tous les modèles. Les États-Unis auront droit à un modèle Pro 4x2 qui ne sera pas commercialisé chez nous. En revanche, nous allons jouir d’un modèle King Cab Pro 4X avec rouage intégral qui ne sera pas vendu aux États-Unis.

La promesse d’une meilleure tenue de route

Nissan promet une meilleure expérience de conduite et l’accomplissement de cette tâche n’a pas dû être trop difficile avec cette refonte. Mais il faut être réaliste, la majorité du temps derrière le volant se fait sur la route et non hors route. Nissan a donc réajusté la direction hydraulique à crémaillère pour 2022 afin de donner une meilleure sensation de centrage, réduisant ainsi la fatigue du conducteur sur les longs trajets. Le rapport de transmission de la direction a été augmenté de 16 %, ce qui permet une réponse plus rapide avec moins d’effort de la direction.

Si vous optez pour la version Pro 4X, vous avez droit à un différentiel à blocage électronique, des amortisseurs tout-terrain Bilstein et des plaques de protection sous la carrosserie pour les plus difficiles aventures hors des sentiers battus. Nissan a aussi ajouté de nouveaux supports hydrauliques pour la cabine qui réduisent les vibrations de la route de 80 %, tandis que les nouveaux pare-chocs en uréthane — les seuls de la catégorie — offrent un meilleur amortissement pour une conduite plus douce.

En plus d’une barre stabilisatrice avant plus grande, une barre stabilisatrice arrière réduit le roulis de la carrosserie et augmente la traction.

Cinq ou six pieds, cette boîte

Une boîte de cinq pieds est de série sur les modèles PRO-4X Crew Cab et une caisse de six pieds est de série sur les modèles SV Crew Cab à empattement long. Une boîte de 6 pieds est également de série sur tous les modèles King Cab. Les versions PRO 4X offrent de série une doublure de boîte pulvérisée appliquée en usine et le système Utili-Track qui utilise trois sections de rails en C montées dans la boîte.

Vous retrouvez aussi quatre crochets d’arrimage fixes qui permettent de fixer des équipements de toutes formes et de toutes tailles. Vous avez aussi droit pour la première fois à une assistance au hayon qui descend doucement sur tous les modèles. À l’intérieur de la boîte, deux feux d’arrêt de série montés à l’arrière de la cabine et deux nouveaux feux à DEL (option) pour boîte de chargement sont aussi présents.

Autre nouveauté : le système de contrôle du balancement de la remorque qui vient aussi de série. Il détecte le balancement et applique automatiquement les freins pour l’éliminer, ce qui permet de remorquer en toute confiance.

On a tout refait l’intérieur

La cabine est à l’image de l’extérieur alors que tout est nouveau. Un écran tactile couleur de neuf pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, livré de série sur tous les modèles, met la table. La nouvelle console centrale est simplifiée et intuitive. Vous avez aussi droit à un écran d’informations de sept pouces, configurables, devant le conducteur.

Même le choix des versions n’est pas compliqué. Vous avez les modèles King Cab en versions S, SV et PRO-4X et les cabines Crew Cab en versions SV et PRO 4X, avec une boîte de cinq ou de six pieds. Nissan a aussi fait un effort pour offrir plus de rangements dans l’habitacle avec 4 litres d’espace dans la console centrale, ainsi que 5,7 litres de rangement dans la poche de la porte arrière, et 6,5 litres dans celle de la porte avant. Des rangements sont également présents au haut du tableau de bord.

L’isolation supplémentaire, la structure améliorée de la moquette arrière et le nouveau verre feuilleté acoustique de la porte avant réduisent tous les bruits de la route à l’intérieur. Les sièges « zéro gravité » de série offrent un meilleur confort et un meilleur soutien latéral.

Sans oublier la technologie

Qu’on le veuille ou non, nous sommes en 2021 et la technologie est maintenant partie intégrante de tout nouveau véhicule. Le Frontier était loin à ce chapitre. C’est donc une grande séance de rattrapage à laquelle on a droit pour le modèle 2022.

Sans trop tomber dans les détails, il y a quelques trouvailles intéressantes comme la recharge sans fil pour cellulaires et le système NissanConnect avec point d’accès WiFi, de série sur les modèles PRO-4X, qui permettent au conducteur et aux passagers de rester en contact. Deux ports USB avant (un de type A et un de type C), deux prises 12V à l’avant, ainsi que le système Siri Eyes Free sont fournis de série sur tous les modèles. Deux prises de 110V d’une capacité de 400 watts — une à l’arrière, l’autre dans la boîte — sont livrables sur les modèles SV et de série sur les modèles PRO-4X. Elles permettent aux utilisateurs d’alimenter facilement une grande variété d’accessoires intérieurs et extérieurs.

Un système audio Fender avec neuf haut-parleurs est livrable avec le modèle PRO-4X Crew Cab. Vous retrouvez aussi la première application du moniteur Nissan Intelligent Around View avec détection d’objets en mouvement et mode hors route. Nissan a été le premier constructeur à proposer le Around View Monitor qui propose une vue à vol d’oiseau en assemblant les images de quatre caméras montées à l’extérieur du véhicule. Vous pouvez voir où vous allez à basse vitesse dans des sentiers étroits, ce qui est plutôt pratique.

On compte aussi sur la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360 qui comprend le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons, l’alerte d’angle mort, l’alerte de circulation transversale à l’arrière, l’alerte de sortie de voie, l’assistance aux feux de route et le freinage automatique à l’arrière. L’avertisseur de collision avant intelligent et le système de surveillance de la pression des pneus avec alerte de remplissage facile sont également au programme.

Parmi les autres caractéristiques, citons la reconnaissance des panneaux de signalisation routière et le régulateur de vitesse intelligent, ainsi que la vigilance intelligente du conducteur, de série. L’alerte de porte arrière est aussi d’office sur tous les modèles.

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre couleur parmi le blanc glacier, le vert métallisé, le noir, le rouge alerte, le rouge cardinal métallisé à trois couches, le bleu profond nacré, le bleu tempête, le vert tactique métallisé, de même que le gris bloc nacré. Vous avez même droit à des couleurs en option : Charcoal et le PRO-4X Charcoal avec rouge lave.