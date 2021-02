Les Cadillac Blackwing sont déjà toutes vendues, mais il y en aura d’autres

Lundi soir, Cadillac levait le voile sur deux modèles très attendus, soit les versions Blackwing de ses berlines CT4-V et CT5-V. La compagnie annonçait à ce moment que les modèles pouvaient être réservés et que 250 unités de chacun étaient disponibles.

Selon un représentant de Cadillac, les réservations se sont faites assez rapidement. En fait, quelques minutes ont suffi. La plus puissante CT5-V Blackwing aurait été la première à s’envoler, suivie de près par la CT4-V.

Heureusement, on apprend aujourd’hui que tout n’est pas perdu pour ceux qui n’ont pas été rapides… ou qui avaient besoin d’en parler à leur douce moitié avant de passer à l’action. Concrètement, d’autres exemplaires de chaque modèle seront produits.

Le représentant de Cadillac a déclaré que toute personne qui souhaite en réserver un et qui a manqué les 500 premiers sera mise sur une liste d’attente et contactée par son concessionnaire local au fur et à mesure que d’autres modèles seront disponibles. Mieux, le moment où il sera possible de passer des commandes supplémentaires surviendra avant le début de la production et des premières livraisons cet été. Conséquemment, les « retardataires » n’auront pas l’impression d’avoir manqué leur coup et pourront mettre la main sur un modèle 2022.

La CT4-V Blackwing, avec son moteur V6 biturbo de 3,6 litres et 472 chevaux, ainsi que la CT5-V Blackwing, avec son V8 suralimenté de 6,2 litres et 668 chevaux, s’annoncent comme des modèles vraiment intéressants pour Cadillac. On comprend l’engouement qu’ils génèrent.

Et on a comme l’impression qu’on n’a pas fini de parler d’eux.