Essai routier du BMW X3 xDrive30e 2020 | Un nom plus long que l’autonomie

Auto123 met à l’essai le BMW X3 xDrive30e 2020.

Le BMW X3 xDrive30e est peut-être l’un des véhicules les plus importants à émaner des écuries de BMW depuis environ un an.

La grande particularité avec ce X3 est le petit « e » qui s’ajoute au nom du modèle. Ce dernier indique la présence d’une configuration hybride rechargeable. Le BMW X3 xDrive30e propose une puissance de 288 chevaux et une autonomie d’environ 30 km. Alors que de plus en plus de constructeurs s’empressent de répondre à la demande croissante de véhicules électriques sur les marchés mondiaux, ce sont des modèles comme celui-ci qui vont être les piliers de la transition.

Cette version 'e' ne se distingue guère des autres modèles de la famille. En effet, à l’exception de quelques logos sur le hayon et le capot, ainsi que de la prise pour la recharge sur l’aile avant gauche, il n’y a vraiment rien de différent. Si seulement le modèle pouvait porter une couleur plus flamboyante, mais une telle chose n’est pas offerte par BMW. Un peu comme ce fut le cas avec la première Chevrolet Volt, on calcule que les gens qui veulent conduire ce genre de véhicule ne souhaitent pas nécessairement l’afficher.

À l’intérieur, c’est plus ou moins la même chose ; des panneaux sombres à l’intérieur des portes, des boiseries noires marbrées qui sont mises en valeur par quelques touches d’argent ici et là, etc. Sinon, ce qui met un peu de vie, c’est le tableau de bord entièrement numérisé et le large écran de 8,8 pouces du système multimédia iDrive, ainsi que de l’éclairage ambiant qui était présent avec mon modèle d’essai. Les deux écrans sont très beaux à regarder, car BMW propose toutes sortes de graphiques sympas pour égayer un peu les choses, notamment l’affichage du flux de puissance qui vous indique la charge restante de la batterie, l’efficacité de la conduite, etc.

Personnellement, j’apprécie l’interface iDrive et la façon dont l’application Apple CarPlay n’est accessible que par une connexion sans fil. La recharge sans fil est aussi offerte, ce qui est convivial. Si vous souhaitez un chargement plus rapide de vos appareils, des ports USB sont présents.

Sinon, on reconnaît l’intérieur du X3 qui se caractérise par une excellente position de conduite, comme c’est le cas avec la plupart des produits BMW, et un espace surprenant aux places arrière. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte au premier coup d’œil, mais le toit du X3 est assez haut, ce qui se traduit pour un excellent dégagement à la tête pour des adultes de taille moyenne. La batterie de 12 kWh, quant à elle, n’ampute qu’environ 40 litres à l’espace de chargement, ce qui n’est pas si mal, et le volume intérieur accessible aux passagers change même moins que cela. Pour résumer ça simplement, si le X3 30e n’est pas si différent de l’extérieur, il ne l’est pas plus de l’intérieur.

Au démarrage, bien sûr, c’est différent, car avec une charge pleine, on n’entend rien, puisque le véhicule se trouve lors en mode purement électrique. Au départ, le moteur électrique monté sur la transmission entre en action et nous livre tout le couple plus doucement et plus rapidement, aussi, ce qui est toujours un avantage avec les modèles hybrides rechargeables. Ça aide toujours, car ces derniers ont tendance à être plus lourds que les modèles réguliers sur lesquels ils sont basés. Le X3 xDrive30e, pour sa part, pèse plus de 2000 kilos.

Une fois sur la route, la transition entre les moteurs (électrique et à essence) est remarquable, mais pas inconfortable (le nouveau Toyota RAV4 Prime ne fait pas mieux à cet égard). Au demeurant, vous profitez toujours d’un véhicule offrant un bon niveau de performance lorsque vous en avez besoin.

En grande partie, c’est attribuable à la superbe transmission automatique à huit vitesses, laquelle profite de palettes au volant. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc traiter ce X3 hybride rechargeable comme n’importe quel autre de la gamme. Oui, ces palettes servent à changer de vitesse et non à moduler la régénération de la batterie comme c’est le cas avec d’autres véhicules du genre. J’ai donc traité cette version comme n’importe quelle autre afin de voir ce qu’il en était.

Et qu’est-ce que cela a donné, malgré le poids supplémentaire ? Comme avec beaucoup de BMW, la direction est précise, le roulis est atténué et l’adhérence est fantastique. BMW sait comment développer un châssis, et, comme nous l’avons constaté avec ce modèle, aucun futur groupe motopropulseur d’un nouveau genre ne va changer cela. Ce n’est pas un X3M, bien sûr (après tout, le xDrive30e coûte environ 23 000 $ de moins que le X3M), mais ce véhicule est aussi excitant que raisonnable ; reste à savoir quel genre d’épices vous recherchez.

La réalité cependant, c’est que bien que ce X3 30e remplisse sa mission sur le plan de la performance, il le fait moins en matière d’autonomie électrique. Je n’ai jamais profité de plus de 20 km. Notez que le X3 30e enregistre la façon dont il a été conduit (avant que j’en fasse l’essai) et il fournit des estimations d’autonomie basées sur cela. Malgré tout, bien que j’aie passé du temps à jouer avec les modes de conduite pour essayer de tirer le meilleur parti de la capacité — il existe trois modes de conduite électronique différents pour aider soit à conserver la charge, soit à utiliser plus de puissance électrique —, je me suis contenté de laisser le X3 faire le travail, sachant que je profiterais d’une charge suffisante le lendemain matin.

En fin de compte, le X3 xDrive 30e — qui se situe, en matière de prix, entre les versions 30i et le 40i dans la gamme — est en fait un mélange parfait de ces deux-là. Il propose une puissance juste inférieure à celle de la livrée 40i, mais avec la tranquillité d’esprit supplémentaire de pouvoir rouler en mode électrique si nécessaire.

On aime

Dynamique de conduite conservée

Intérieur spacieux

Une bonne technologie embarquée



On aime moins

Autonomie qui n’est pas à la hauteur

Les sièges pourraient offrir plus de soutien, surtout à l’arrière



