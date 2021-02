Mini va cesser d’offrir des sièges en cuir

Lorsque Mini va procéder à ses prochains renouvellements complets de véhicules, les habitacles de ces derniers ne porteront plus de cuir.

C’est ce qu’a déclaré le grand patron du design de la marque, Oliver Heilmer, au site Autocar. « Nous n’avons plus besoin de cuir à l’avenir, car nous sommes totalement convaincus que nous aurons des produits modernes et de grandes valeurs sans cuir. » Le styliste explique au passage que le cuir ne s’inscrit plus vraiment dans une approche de développement durable.

On peut supposer que l’entreprise va se tourner vers un cuir végétalien similaire à ce qu’on retrouve à l’intérieur de produits Tesla, ou encore qui est offert avec la Porsche Taycan. En fait, il faut imaginer des matériaux qui seront plus durables/recyclables.

En plus d’éliminer le cuir, Oliver Heilmer veut continuer à utiliser de grandes quantités de matériaux recyclés à bord des véhicules de la marque. Pour l’instant, le tissu des sièges provient entièrement de matériaux récupérés et la doublure en dessous est composée à 70 % d’éléments recyclés.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Oliver Heilmer a également laissé filtrer quelques petits détails concernant la prochaine génération de Mini. Selon lui, l’objectif général est qu’elles aient une empreinte réduite, toujours en offrant un élément de plaisir aux conducteurs. La performance est également un facteur important qui est considéré.

Le créateur a ajouté qu’il croyait personnellement à l’importance pour la marque d’entretenir le lien émotionnel qui unit ses produits aux amateurs, comme avec les modèles John Cooper Works qui sont purement axés sur le plaisir de conduire.

Il faudra se montrer patients, toutefois, avant de voir de nouveaux modèles nous arriver. BMW, la société mère, a décidé d’allonger la durée de vie habituelle des produits Mini au-delà des six ans habituels. Cette décision est née du désir d’économiser 12 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2022.