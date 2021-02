Premier aperçu des Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing à Daytona

Ce soir, Cadillac va officiellement présenter les versions Blackwing de ses berlines CT4-V et CT5-V. Cependant, on a eu droit à un aperçu ce week-end alors que la compagnie a montré ses modèles dans le cadre de la course des 24 heures de Daytona.

Ceux qui s’attendaient à d’importantes modifications esthétiques seront déçus, mais on voit quand même des traitements différents à la hauteur des pare-chocs et des prises d’air aux extrémités avant. Les roues en alliage de magnésium forgé sont bien sûr de style différent et elles semblent un peu plus grandes que les jantes des modèles réguliers.

La présentation des modèles aura lieu ce soir, alors nous allons vous revenir avec plus d’informations en soirée. On sait déjà quelques trucs intéressants, comme le fait que Cadillac va se targuer d’introduire la suspension la plus rapide au monde sur le plan de la réactivité. Une boîte manuelle à six rapports sera aussi livrable, de même que des sièges en fibre de carbone qui seraient à la fois chauffants et ventilés.

Cadillac a confirmé que les CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing 2022 seront livrables en quantités limitées. Les rumeurs font état d’une production de 250 unités pour chaque modèle. Les acheteurs recevraient un certain nombre de cadeaux exclusifs, dont un certificat d’authenticité et l’inscription au Cadillac V-Performance Academy, notamment.

On vous revient en soirée avec plus de détails sur ces deux modèles.