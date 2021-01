Des Ford Mustang Mach-E construits en Chine… pour les Chinois

Ford va proposer son nouveau VUS électrique Mustang Mach-E en Chine, a déclaré jeudi la firme à l’ovale bleu. Ce dernier sera même fabriqué là-bas, en partenariat avec le fabricant chinois Changan Ford.

Les modèles fabriqués en Chine seront uniquement destinés au marché local.

Cette annonce survient dans le cadre des efforts du constructeur qui vise à redresser ses activités, en partie en concentrant ses efforts et ses capitaux à des projets solides, ainsi qu’à des noms qui le sont tout autant (Bronco, Mustang, etc.).

Pour Ford, l’introduction du Mustang Mach-E en Chine s’inscrit dans sa stratégie « Best of Ford, Best of China », qui vise à offrir aux clients de la région « des véhicules intelligents et des technologies à la fine pointe de l’industrie ».

Le constructeur a toujours eu du mal à s’imposer sur le marché chinois, mais il a vu ses résultats évoluer dans un sens plus positif récemment, notamment grâce à un renouvellement de sa gamme de véhicules chinois. Cette dernière s’est davantage adaptée à la demande en matière de VUS et de véhicules de luxe.

Qualifiant son Mustang Mach-E de « véhicule révolutionnaire dans sa stratégie d’électrification », Ford affirme que ce dernier « établira de nouvelles normes de style et de performance pour les véhicules électriques haut de gamme lorsqu’il sera livrable sur le marché chinois plus tard cette année ».

Ford s’est engagé à investir 11,5 milliards américains dans l’électrification d’ici 2022. Une version entièrement électrique de la camionnette F-150 est attendue en 2022, tout comme une version électrique de son fourgon Transit, notamment.

Le Mustang Mach-E chinois sera doté d’un « cockpit intelligent » équipé des technologies d’assistance au conducteur de Ford (appelé Ford Co-Pilot360) et d’un système multimédia qui pourra profiter de mises à jour logicielles en ligne. Le véhicule sera équipé d’un système de conduite semi-autonome sur des sections prédéterminées d’autoroutes.

Le Mustang Mach-E vendu en Chine proposera une autonomie estimée à plus de 600 kilomètres.