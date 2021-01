Essai du Nissan Rogue 2021 | Une mise à jour bienvenue… et réussie

Auto123 met à l’essai le Nissan Rogue 2021.

Le Nissan Rogue, qu’on a vu apparaître pour la première fois en 2008, a depuis ce temps su se tailler une place de choix dans le segment des VUS compact, le tout en raison de plusieurs facteurs dont son prix accessible et sa fiabilité. On n’a qu’à constater le nombre de Rogue qui circule sur nos routes pour voir que les consommateurs sont, en grand nombre, conquis.

Le Rogue est pour ceux qui trouvent le Qashqai un peu contraignant et le Murano trop grand et/ou vieillissant. Au sein de la marque, il domine largement les deux autres au chapitre des ventes. Ce véhicule est carrément une pièce maîtresse chez Nissan qui ne pouvait rater sa nouvelle refonte, car dans ce segment, la concurrence est rude — on a qu’à penser au RAV4 de Toyota, lui qui vole toute l’attention du marché, ou presque. Les erreurs ne sont tout simplement pas permises.

Quoi de neuf

Bénéficiaire d’une refonte globale cette année, le nouveau Rogue 2021 est maintenant proposé en trois niveaux de finition : S, SV et Platinum. Dans le cas des versions S et SV, vous pouvez choisir entre la version à traction et à rouage intégral. Tous les modèles sont propulsés par un 4-cylindres en ligne de 2,5 litres qui développe 181 chevaux et 181 livres-pieds de couple via le travail d’une transmission à variation continue (CVT) dénommée Xtronic.

Côté prix, la version S à traction se négocie à 30 443 $. On y retrouve des jantes de 17 pouces, le bouclier de sécurité 360 de Nissan, un écran tactile de 8 pouces incluant l’intégration des applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des sièges avant chauffants. Notons qu’à ce niveau de prix, on retrouve tout de même un volant chauffant ainsi qu’un régulateur automatique de l’air ambiant à deux zones. Pour avoir droit à la traction intégrale, vous devrez débourser un supplément de 2300 $.

La version juste au-dessus, SV, est affichée à 33 943 $ en configuration à traction ; la motricité intégrale vous coûtera 2300 $ de plus. Cette version inclut des jantes de 18 pouces, un grand toit ouvrant à deux panneaux, une visualisation du périmètre intelligent, le système d’assistance Pro-Pilot et l’utilisation de l’application Nissan Connect qui vous permettra de contrôler différentes fonctions de votre véhicule peu importe où vous vous retrouvez.

La version la plus équipée, Platinum, est à vous à partir de 41 943 $. À ce prix, vous aurez la totale dans ce segment, donc des jantes de 19 pouces, du cuir nappa, écran de 12,3 pouces, une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs avec non pas un, mais deux caissons de graves, ainsi que des sièges chauffants à l’arrière.

Avec le Rogue 2021, Nissan mise avant tout sur la sécurité et inclut son bouclier de sécurité 360 dès l’offre initiale. Ce bouclier nous propose un système de freinage d’urgence avec détection de piétons et il peut immobiliser le véhicule s’il détecte un danger à l’avant comme en marche arrière.

On retrouve également un système d’avertissement d’angles morts, de détection de sortie de voie, d’alerte de trafic transversal arrière et d’assistance aux feux de route. Sécurité avant tout pour les occupants et ceux qui se trouvent à proximité du véhicule.

Confort à bord

Nissan, et surtout le cas avec le Rogue, a toujours su rendre ses intérieurs ultras confortables essentiellement grâce à ses sièges « zéro gravité ». Le Rogue de précédente génération n’était donc pas inconfortable, loin de là. Mais le nouveau est une coche au-dessus à ce niveau, ainsi qu’en matière d’insonorisation. L’espace à bord n’est pas non plus en reste et le Rogue est un des meilleurs dans la catégorie à ce chapitre.

À l’arrière, les portes s’ouvrent quasiment à 90 degrés, ce qui est très appréciable lorsqu’on a des enfants en bas âge, ou si l’on doit charger des objets volumineux. Par contre, faites attention aux véhicules avoisinants. Les personnes de grandes tailles ne seront pas non plus en reste avec l’espace généreux disponible aux jambes et à la tête. Le toit panoramique procure par ailleurs un très bel éclairage naturel à l’intérieur.

L’ensemble des fonctions sont facilement accessibles et une grosse mollette qui se trouve entre les deux sièges avant permet de sélectionner le mode de conduite du véhicule. Le boudin du volant se prend bien en main et nous avons beaucoup aimé le nouveau style du levier de vitesse du Rogue, un petit pommeau qui se place facilement dans le creux de la main et qui offre trois positions différentes à savoir « R », « N » et « D/M » en plus de retrouver le bouton « P » au-dessus du pommeau.

Notons également que dans la version Platinum, Apple CarPlay et Android Auto sont connectés via le Bluetooth ; bravo à Nissan, car seuls certains véhicules de luxe le proposent pour le moment.

Au volant, le Rogue se manie très bien. On ressent une légère sensation de flottement, mais le VUS a le mérite d’absorber parfaitement les imperfections de la route. L’ensemble est au-dessus de la moyenne, même si on est encore un peu loin du dynamisme de conduite qu’offre le CX-5 de Mazda, par exemple.

Côté motorisation

Il y a des bonnes et de mauvaises nouvelles ici. Là où l’on note une petite faiblesse, c’est du côté de la motorisation. Le Rogue compte, par le biais de ce moteur 4-cylindres de 2,5 litres, sur seulement 181 chevaux, ce qui est adéquat, mais la puissance est limitée pour un tel véhicule. Certains concurrents proposent des moteurs turbo qui tournent autour des 250 chevaux, et certains de ces modèles sont aussi frugaux que le Rogue.

La mécanique est accompagnée d’une boîte CVT qui, merci à Nissan, a été modifiée pour imiter les passages de vitesse d’une boîte conventionnelle. Cette approche améliorée offre des changements de rapports étagés et dynamiques, d’une plus grande plage de rapports de démultiplication et d’une commande adaptative du passage des rapports plus fluide. Le résultat est perceptible et se traduit par un confort de roulement et un grand silence à bord. Même en accélérant fortement le moteur ne semble pas vouloir nous exploser en pleine face. Cette nouvelle boîte CVT vient sérieusement aider le moteur et compense partiellement le manque de puissance.

Côté consommation, Nissan annonce un combiné à 8,3 litres aux 100 km ; lors de notre semaine de conduite, nous avons réalisé 9,2 litres aux 100 km en conduite principalement banlieusarde, au début de l’hiver.

Conclusion

Le Nissan Rogue 2021 s’améliore grandement avec cette nouvelle refonte. La version 2020 se faisait vieillotte parmi les ténors du segment, mais maintenant, le modèle joue à armes égales. L’intérieur du Rogue est même plus spacieux que celui de ses concurrents directs, sa consommation est dans les plus faibles du segment, mais son moteur est un des moins puissants. Dans cette version 2021, la boîte CVT, qui a toujours été le talon d’Achille chez Nissan, vient rehausser l’agrément de conduite du Rogue.

Sur le plan technologique, il est très loin d’être le dernier de classe. Même en version de base, il bénéficie des principaux outils de sécurité, d’un écran de huit pouces et bien sur d’Apple Carplay et d’Android Auto.

Il ne manque en fait qu’une version hybride (ou hybride rechargeable) et un stock disponible en grand nombre au Canada pour que le Rogue prenne la tête des ventes !

On aime

Nouveau style plus accrocheur

Comportement routier

Technologie à bord

Espace intérieur

Confort

On aime moins

Moteur qui manque de puissance

Pas de version hybride ou rechargeable (on attend le modèle électrique Ariya)

Manque de dynamisme, globalement

La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape

GMC Terrain

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Jeep Cherokee

Kia Sportage

Subaru Forester

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan