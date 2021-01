Nissan rappelle 354 505 Pathfinder pour un problème avec les feux de freinage

Nissan procède au rappel de 354 505 Pathfinder des années 2013 à 2015 en raison d’un problème possible avec le commutateur des feux de freinage. En fait, en raison d’une installation qui aurait été mal réalisée, lesdits feux pourraient demeurer allumés même lorsque les freins ne sont pas utilisés.

Ce rappel vient remplacer une autre compagne qui touchait des modèles des années 2013 et 2014. Nissan a déclaré avoir reçu un rapport d’accident qui serait survenu après la première réparation. Elle n’a cependant pas connaissance d’accidents survenus avec d’autres véhicules qui n’avaient pas été rappelés la première fois. Les modèles qui avaient été réparés au précédent rappel devront être inspectés de nouveau. La compagnie n’est pas au courant de blessures qui seraient survenues en lien avec ce problème.

Sur les 354 505 Pathfinder rappelés en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, 267 276 sont aux États-Unis et 29 876 unités sont en sol canadien. Sur le site de Transports Canada, le problème des feux de freinage du Pathfinder est décrit comme suit :

« Sur certains véhicules, le commutateur des feux de freinage pourrait ne pas avoir été posé correctement. À la longue, cela pourrait endommager le relais des feux de freinage et faire en sorte que celui-ci se bloque en position de marche. Si cela se produisait, la puissance du moteur pourrait être réduite et les feux de freinage demeureraient allumés. De plus, le véhicule pourrait être démarré et mis en vitesse sans que le conducteur appuie sur les freins. »

- Transports Canada