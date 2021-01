Toyota reprend son titre de numéro 1 mondial au chapitre des ventes

En 2008, Toyota réalisait l’impossible, soit de vendre plus de véhicules que General Motors (GM) à travers le monde. L’exploit, qui avait été annoncé en janvier 2009, mettait fin à sept décennies de domination du géant américain.

En 2013, Volkswagen annonçait son souhait de devenir, autour de 2018, le plus important constructeur à travers le monde, visant du coup à détrôner Toyota. Ça s’est fait en 2016, finalement. Depuis, c’est le groupe allemand qui vendait, chaque année, le plus de véhicules à travers la planète.

Plus maintenant. En fait, les résultats finaux sont sortis pour l’année 2020 et ils nous apprennent que Toyota a repassé Volkswagen au premier rang. La pandémie aura frappé plus durement le fabricant allemand, analysent certains experts. Une des raisons est que le marché intérieur japonais a été moins touché par la crise que l’Europe et les États-Unis.

Concrètement, Toyota a déclaré que ses ventes mondiales avaient atteint quelque 9,5 millions d’unités en 2020, une baisse de 11,3 % par rapport à 2019. En comparaison, les ventes de Volkswagen ont chuté de 15,2 % pour s’établir à un peu plus de 9,3 millions de véhicules.

Alors que le marché rebondit, particulièrement en Chine, Toyota, Volkswagen et d’autres constructeurs font tout pour répondre à la demande croissante en produits électriques. Toyota a déclaré que la proportion de véhicules électrifiés (principalement hybrides) qu’elle a vendus l’année dernière est passée de 20 % en 2019 à 23 % de ses résultats totaux en 2020.

Chose certaine, la lutte sera intéressante à surveiller en 2021 entre ces deux géants.