Tesla offre une sérieuse mise à jour à sa Model S

Depuis ses débuts en 2012, la Model S de Tesla a toujours été proposée sans changement majeur. L’entreprise d’origine californienne s’apprête à donner un premier coup de barre important à son modèle phare alors qu’elle a présenté une version revue lors d’un appel avec des investisseurs, vendredi.

En plus d’annoncer l’arrivée de nouvelles variantes Plaid qui visent clairement à offrir à la Taycan de Porsche une rivale redoutable, Tesla a également montré les retouches apportées au style de son modèle. À l’extérieur, il faut le dire, les changements sont plus mineurs et on devine qu’ils seront surtout réservés aux variantes Plaid.

À l’intérieur, là, les modifications apportées sont d’importance. On remarque d’emblée une disposition plus horizontale que verticale de l’écran (la télé, plutôt) du système multimédia, ainsi qu’une présentation générale plus moderne. Et, bien sûr, il y a ce volant coupé en deux, la partie du haut ayant été retirée. C’est futuriste, clairement, et on a l’impression qu’on nous prépare tranquillement au retrait de ce dernier. Ça, c’est une autre histoire.

C’est joli, mais pour le côté pratique, il faudra voir, car pour éviter une collision ou pour effectuer toute manœuvre d’urgence, cette nouvelle disposition va exiger une sérieuse adaptation. Voilà pourquoi il serait étonnant que cette dernière se retrouve sur les modèles de production.

L’autre élément intéressant à propos de l’annonce de Tesla, c’est l’autonomie annoncée de la variante Plaid+, soit 837 kilomètres.

Pour ceux à la recherche de beaucoup de liberté, c’est fort attrayant. Puis, pour ceux qui aiment la puissance, les modèles Plaid ont tout pour séduire avec une configuration à trois moteurs, une capacité de 1000 chevaux et un temps de 2,1 secondes au 0-100 km/h dans le cas de la variante Plaid+.

Il est difficile de savoir à quel moment la Model S retravaillée sera livrable, mais nous aurons assurément droit à d’autres nouvelles de la compagnie lorsque ce sera le cas. Chose certaine, Tesla devra ajuster plus fréquemment son offre, car la concurrence va se multiplier au cours des prochaines années, ce qui va donner plus de choix aux consommateurs.

Pour ce dernier, cela représente une excellente nouvelle.