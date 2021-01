Diesel | Les 10 modèles restants au Canada en 2021

Auto123 dresse un palmarès Top 10 des modèles à moteur Diesel au Canada en 2021.

Depuis le scandale Dieselgate en 2015 mettant en lumière les stratégies de tricheries du groupe Volkswagen pour déjouer les tests d’émissions, la motorisation diesel ne cesse de perdre du terrain sur le marché nord-américain. D’ailleurs, même le continent européen n’échappe pas à cette tendance, une autre preuve que le moteur inventé par Rudolf Diesel est menacé d’extinction à l’ère où l’énergie électrique semble se positionner comme l’alternative de choix dans le monde automobile.

Nous avons jeté un coup d’œil à l’ensemble de l’industrie automobile canadienne – en laissant de côté le segment commercial bien entendu – pour découvrir que l’offre diesel canadienne n’avait rien à voir avec celle de 2015. En fait, si on jumelle les véhicules connexes (comme le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra par exemple), la liste de véhicules livrables avec un moteur turbodiesel s’arrête à dix! Et comme vous allez le constater, il faut aimer les camions américains pour repartir au volant d’un véhicule neuf équipé d’un moteur qui carbure au diesel.

Ram Heavy Duty

Ça fait déjà un bail que Ram (jadis Dodge) nous offre sa gamme de camionnettes taillées pour le travail. Le Ram Heavy Duty (ou HD si vous préférez) n’est pas ce qu’on peut appeler un véhicule grand public, tout d’abord parce qu’il n’est pas donné à tout le monde de devoir manier un tel engin dans la circulation lourde. N’allez pas croire qu’il est impossible à conduire, mais du moins, il faut accepter de vivre avec un véhicule au gabarit encombrant, doté d’une soif pour le diesel et même d’un confort de camion, très loin d’une Chrysler 300 par exemple!

Mais, pour travailler, ce bourreau serait capable de remorquer votre maison au sommet d’une montagne si vous le pouviez! Ici, le moteur Cummins 6-cylindres en ligne turbodiesel développe une puissance de 370 chevaux (ou 400 ch) et un couple optimal de 850 lb-pi (ou 1 000 lb-pi), selon la configuration.

Ram 1500 EcoDiesel

Le constructeur américain a vite compris qu’il y avait un marché pour la camionnette légère et les motorisations turbodiesel, généralement moins gourmandes au chapitre de la consommation d’essence. C’est ainsi qu’est apparu le V6 EcoDiesel à bord de la génération précédente du Ram 1500.

Le V6 de 3,0-litres est revenu au catalogue en 2020, lui qui livre une puissance de 260 chevaux et un couple typiquement diesel de 480 lb-pi. De plus, lorsque le véhicule n’est pas chargé, il est capable d’enregistrer une cote de consommation combinée de 9,7 L/100 km.

Chevrolet Silverado HD / GMC Sierra HD

Chez General Motors, le penchant camion est toujours divisé en deux : d’un côté, on a Chevrolet et de l’autre, GMC. De cette manière, le constructeur attire deux clientèles qui sont généralement fidèles à leurs écussons respectifs.

L’offre Heavy Duty existe depuis belle lurette au sein de la marque américaine également. À l’instar des autres camionnettes HD, Chevrolet et GMC offrent également un V8 essence, mais pour les gros travaux, rien ne vaut le V8 turbodiesel Duramax, l’engin de 6,6-litres qui livre 445 chevaux et 910 lb-pi de couple.

Chevrolet Silverado 1500 / GMC Sierra 1500 Duramax

Les deux marques de GM ont été les dernières à entrer dans la danse des motorisations 6-cylindres turbodiesel destinées aux camionnettes légères. Mais, au lieu d’imiter Ram et Ford avec un V6 de 3,0-litres, GM a préféré emprunter l’avenue d’une mécanique 6-cylindres en ligne… de 3,0-litres de cylindrée également!

Dans ce cas-ci, le bloc Duramax livre une puissance de 277 chevaux et un couple de 460 lb-pi, des statistiques très similaires à celles de ses deux concurrents de Détroit. Notez que la moyenne de consommation possible avec l’une ou l’autre des camionnettes GM est de 9,9 litres aux 100 km.

Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon / Yukon XL, Cadillac Escalade / Escalade ESV

Il fut un temps où GM offrait une mécanique turbodiesel à bord de ses gros VUS allongés. Cette fois, pour le nouveau millésime, les mastodontes du géant américain peuvent être commandés avec le même 6-cylindres en ligne que dans les camionnettes 1500. Cette stratégie sera coûteuse à l’achat, mais pour l’économie de carburant, le moteur turbodiesel pourrait s’avérer payant à long terme.

Ford Série F Super Duty

Le constructeur de Dearborn a aussi son mot à dire dans l’arène des grosses camionnettes de travail, l’écusson Super Duty étant celui auquel on pense pour remorquer, charger et tout ce qui concerne un pickup de cette catégorie.

Ici aussi, le mastodonte à l’ovale bleu fait appel à un V8 turbodiesel – surnommé Power Stroke – d’une cylindrée de 6,7-litres avec 475 chevaux et 1 050 lb-pi de couple maximal. Comme vous pouvez le voir, la guerre des chiffres fait rage dans ce créneau qui s’adresse aux propriétaires de petites et moyennes entreprises.

Ford F-150

Le terme Power Stroke est également utilisé sous le capot du plus accessible F-150. En effet, le constructeur a succombé aux pressions il y a quelques années à peine en ajoutant ce V6 3,0-litres livrant une puissance de 250 chevaux et 440 lb-pi de couple. Comme pour ses concurrents directs, le F-150 Power Stroke est capable d’enregistrer une moyenne de consommation sous la barre des 10 litres aux 100 km, soit 9,8 L/100 km pour le modèle sortant.

Jeep Wrangler EcoDiesel

Les amateurs de conduit hors route peuvent désormais se réjouir au volant d’un Jeep Wrangler équipé d’un moteur diesel. Aucune surprise ici, le constructeur qui récupère le même V6 EcoDiesel boulonné sous le capot du Ram 1500. L’économie d’essence entre en ligne de compte ici certainement, mais pour les adeptes de la discipline, c’est surtout pour le couple additionnel que ce V6 turbodiesel devient intéressant pour les manœuvres loin du bitume.

Jeep Gladiator EcoDiesel

Même constat avec la camionnette inspirée par le Jeep Wrangler. À l’exception du châssis qui diffère entre les deux, on parle de modèles quasi-identiques, à part le style.

Le V6 EcoDiesel constitue la plus récente motorisation disponible à bord du Gladiator… en attendant la livrée hybride rechargeable et peut-être même un V8 HEMI!

Chevrolet Colorado / GMC Canyon Duramax

Nous terminons ce tour d’horizon avec le plus petit moteur turbodiesel disponible au Canada. Et c’est encore à bord d’un camion que ce moulin se retrouve. Seule motorisation à quatre cylindres disponible au sein de cette liste, le bloc Duramax de 2,8-litres livre tout de même une puissance appréciable de 186 chevaux et un couple de 369 lb-pi.

Le moteur est toutefois une option dispendieuse à bord de l’une ou l’autre des camionnettes intermédiaires du constructeur, ce qui explique pourquoi ces livrées diesel sont rares au pays. Notez aussi que ce moteur est même livrable à bord du modèle le plus taillé pour la conduite hors route, le Colorado ZR2.

