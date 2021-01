Le Hyundai Tucson N Line 2022 se montre le bout du nez en Europe

La version N Line du Hyundai Tucson est attendue un peu plus tard cette année, mais nous n’aurons pas à attendre jusqu’au moment de son arrivée chez nous pour avoir une bonne idée de ce à quoi elle va ressembler. En effet, la version européenne du modèle vient de se montrer le bout du nez.

En fait, c’est grâce aux photos de la division européenne de l’entreprise que nous en avons un bon aperçu. Notre modèle sera assurément porteur de petites différences, mais son apparence générale sera sensiblement la même.

La plus grande différence, ce sera bien sûr la longueur, car nous aurons droit ici à la variante à empattement plus long du Tucson. Du reste, la calandre et les roues de 19 pouces que l’on voit sur le modèle européen devraient être les mêmes chez nous. À l’intérieur, la version N Line européenne montre différents sièges, des surpiqûres rouges et divers logos N Line. On verra bien ce qui sera réservé à notre modèle, assurément des finitions en tissu et en cuir, de même que des accents distinctifs à bord.

Pour ce qui est de la mécanique, on sait que la version de base sera animée par un 4-cylindres de 2,5 litres offrant 190 chevaux (187 chevaux sur certains sites). On peut espérer un modèle N Line plus puissant, mais pour l’instant, rien n’a été confirmé ou infirmé en ce sens. Sur le site américain de Hyundai, seul le moteur de 2,5 litres apparaît sur l’outil de configuration du modèle. Remarquez que le moteur turbo de 290 chevaux de la Hyundai Sonata N Line est aussi un bloc de 2,5 litres. On verra bien. Sur le site canadien, on retrouve des informations sur la gamme Tucson 2022, mais il n’est pas encore possible de construire un modèle.

La famille de produits N et N Line est encore à ses débuts chez Hyundai. Soyez certains que le constructeur sera à l’écoute de la demande de la clientèle afin de satisfaire ses besoins ; c’est dans l’ADN de la marque.