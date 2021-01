Une gamme entièrement électrifiée au début des années 2030 pour Nissan

Nissan a été une des entreprises de masse pionnière en matière d’électrification, entre autres avec sa LEAF qui a vu le jour pour l’année 2011. Cette année, on aura droit au VUS Ariya qui s’annonce intéressant.

Aujourd’hui, la compagnie a déclaré que toutes « nouvelles offres de véhicules » à l’intérieur de ses marchés clefs seraient électrifiées au début lors des premières années de la prochaine décennie. Ces efforts s’inscrivent dans le plan du constructeur qui souhaite atteindre la neutralité en 2050 en matière de carbone.

L’entreprise, qui va concentrer ses efforts sur les marchés du Japon, de la Chine, des États-Unis (et du Canada) et de l’Europe, a déclaré qu’elle va poursuivre son approche novatrice en matière de batteries pour véhicules électriques, notamment celles à semi-conducteurs. Elle va aussi mettre l’accent sur sa technologie hybride e-POWER afin d’atteindre une plus grande efficacité énergétique.

« Nous sommes déterminés à contribuer à la création d’une société neutre en carbone et à accélérer l’effort mondial contre le changement climatique. » - Makoto Uchida, le chef de la direction de Nissan.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Les plans de la firme japonaise s’inscrivent dans une mouvance bien sentie à travers l’industrie. On ne compte plus les constructeurs qui y sont allés d’annonces similaires au cours des derniers mois, le tout afin de réduire leurs empreintes respectives. Au Japon, les autorités visent à éliminer la vente de nouveaux véhicules à essence d’ici le milieu des années 2030 et la même chose a commencé à être annoncée à certains endroits en Amérique du Nord, notamment au Québec.

On le mentionne souvent, mais ça prend de plus en plus forme ; la décennie 2020 va être celle de la grande transformation de l’industrie automobile.