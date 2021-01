Une BMW M5 CS de 627 chevaux pour 2022

BMW va offrir une variante CS de sa berline M5 pour l’année 2022. Cette dernière va profiter de changements importants par rapport aux autres versions du modèle et va proposer une cavalerie ahurissante de 627 chevaux.

Les collectionneurs salivent déjà. Les amateurs de performances aussi. Le modèle, qui ne sera offert qu’une seule année, va représenter un investissement.

La version sera réservée à quelques marchés choisis, dont l’Amérique du Nord, la Russie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Et qu’est-ce que cette version CS a de spécial, outre son surplus de puissance ? Dans un premier temps, elle perd 230 livres au passage, ce qui est énorme. Le capot, le diffuseur avant, les boîtiers de rétroviseurs, le diffuseur et l’aileron arrière sont en fibre de carbone. À bord, les sièges avant sont en fibre de carbone et on retrouve deux sièges baquets à l’arrière au lieu d’une banquette pour trois personnes. La console centrale ne comprend pas de rangement supplémentaire. Aussi, la quantité de matériaux isolants a été réduite pour économiser de précieux kilos.

Les roues forgées de 20 pouces sont de série, tout comme les freins en carbone-céramique. Le châssis a été modifié grâce à un réglage des ressorts et des amortisseurs adaptatifs.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Le M5 CS est également unique sur le plan stylistique. À l’extérieur, la grille porte des accents de bronze, la couleur réservée aux logos (idem pour les roues). De nouvelles couleurs sont offertes et les pourtours des phares émettent une lumière jaune plutôt que blanche, un clin d’œil aux voitures de course de BMW. Les quatre tuyaux d’échappement, conçus pour offrir une sonorité plus forte et exquise, sont en acier inoxydable.

Parmi les autres changements à l’intérieur, citons des palettes de changement de vitesse en carbone, une voûte en Alcantara, des logos CS sur le tableau de bord et entre les sièges arrière, un tracé du circuit du Nürburgring sur les appuis-tête (rien de moins), ainsi qu’un volant en Alcantara avec une bande pour le centrage lorsqu’on se retrouve sur une piste.

Car, oui, ce sera la seule vraie place où il sera possible de vraiment exploiter ce modèle.

La division M n’a pas éliminé la traction intégrale ni remplacé la boîte automatique à huit rapports par une boîte mécanique, ce qui aurait eu pour effet d’éliminer d’autres kilos.

Le V8 biturbo de 4,4 litres de la M5 CS développe 10 chevaux de plus que la M5 Competition. Ses 627 chevaux, combinés à la réduction de poids, font que le 0-96 km/h s’efface désormais en 2,9 secondes, soit 0,2 seconde de moins qu’avec la M5 Competition.

La voiture est attendue plus tard. Aux États-Unis, son prix de départ sera de 142 995 $, soit près de 30 000 $ de plus qu’une M5 Competition.