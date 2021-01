Des concessionnaires Nissan réclament le retour du Xterra

Des échos en provenance des États-Unis nous font comprendre que les concessionnaires Nissan sont nombreux à réclamer le retour du VUS Xterra. Avec le boom que le segment des VUS vraiment conçus pour la conduite hors route connaît présentement (l’engouement pour le Ford Bronco le prouve), certains dépositaires considèrent que Nissan est en train de manquer le bateau.

Parions que certains pensent la même chose de ce côté-ci de la frontière.

Le Xterra a vu sa production cesser en 2015. En 2017, le vice-président nord-américain de Nissan avait donné aux amateurs un peu d’espoir en suggérant que le Xterra pourrait revenir. Cela ne s’est pas encore produit… encore.

Ces appels des concessionnaires surviennent alors que d’autres constructeurs ont relancé des modèles du genre. On parlait de Ford plus tôt, mais il ne faudrait pas oublier Land Rover qui fait un tabac avec le retour de son Defender. De son côté, la Jeep Wrangler est toujours fort populaire et du côté de Toyota, même si le 4Runner est vieux, il se vend toujours très bien. Même le RAV4, offert à cette même adresse, a une version pensée pour la conduite hors route et plus récemment, on a vu Kia ajouter une version X-Line à son nouveau Sorento.

Il y a une tendance, clairement.

À la fin de sa carrière, en 2015, le Xterra n’était plus très populaire, mais il faut avouer qu’il avait mal vieilli. En sol américain, il ne s’était vendu que 10 672 unités, bien peu comparé aux 202 702 du Jeep Wrangler à ce moment. Dans le cas du nouveau Ford Bronco, la firme à l’ovale bleu mentionnait qu’en date d’octobre 2020, elle avait déjà reçu 190 000 réservations. Selon J.D. Power, en 2020, les ventes de VUS et de camionnettes ont atteint 79 % des ventes totales de véhicules neufs.

Est-ce que Nissan réagira de façon à combler les attentes de ses dépositaires ? Une autre histoire à suivre.