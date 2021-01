Un essuie-glace pensé pour la conduite hors route, signé BF Goodrich

Si vous avez déjà effectué des randonnées hors route, spécialement là où des flaques d’eau et de la saleté sont présentes, vous savez à quel point vos essuie-glace sont sollicités. Et bien pour vos prochaines escapades, vous pourriez profiter d’un essuie-glace conçu exactement pour ça.

En effet, le fabricant de pneus BF Goodrich vient d’annoncer un essuie-glace pensé spécialement pour la conduite hors route. La compagnie indique qu’il est offert pour un certain nombre de camions et de VUS, en particulier ceux conçus pour sortir des sentiers battus.

BF Goodrich affirme que ses balais sont meilleurs à plusieurs égards. D’abord, ils sont censés être beaucoup plus durables. Comiquement, la partie extérieure en caoutchouc est inspirée de la bande de roulement du pneu All-Terrain T/A K02 de la compagnie. Le balai est plus résistant à tout ce que la nature peut lui envoyer, que ce soit de la boue ou des roches en conduite hors route, ou encore de la neige ou de la glace l’hiver venu.

Les balais sont également imprégnés de ce que BF Goodrich appelle la technologie « Scrub-X Extreme Weather Performance ». En gros, le procédé de la compagnie fait que ses balais fonctionnent mieux pour repousser la boue, les insectes, la pluie, la neige et la glace de la couverture des lames, et ce, plus efficacement qu’ils ne le feraient autrement. C’est du moins ce qu’elle affirme.

Concrètement, les essuie-glace seraient fabriqués par Pylon pour ensuite être licenciés BF Goodrich. Pylon fabrique des balais depuis 1968. On devine que le produit est le fruit d’un partenariat entre les deux entreprises.

Ce qui est intéressant pour le marché canadien, c’est qu’en plus de la possible utilisation pour la conduite hors route, si le balai se montre plus résistant à nos hivers, il pourrait devenir très populaire. Combien de fois se retrouve-t-on avec des essuie-glace inefficaces lorsque le climat s’en mêle ?

Ils ne sont pas donnés, cependant, car on parle de 79,99 $ américains pour la paire. Cependant, s’ils sont vraiment efficaces, ils deviennent un investissement.

Vous pouvez être certains qu’aussitôt que nous aurons l’occasion d’en faire l’essai, nous vous reviendrons avec plus de détails.