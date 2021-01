Êtes-vous prêts pour des VUS vietnamiens ?

Connaissez-vous la compagnie VinFast ? Non ? Et bien vous allez faire connaissance bientôt, car cette entreprise vietnamienne a annoncé qu’elle allait introduire deux VUS électriques en Amérique du Nord, soit les VF32 et VF33.

Les deux produits pourront être commandés en novembre prochain et le premier modèle devrait débarquer sur notre continent en juin de l’année suivante, soit 2022.

Le VF32 est un petit VUS compact dont le design est assez traditionnel. Des versions à moteur unique et à deux moteurs seront offertes. Chacun offre une puissance de 201 chevaux pour un total de 402. La taille de la pile est à 90 kWh, mais aucune autonomie n’est pour l’instant connue pour ce modèle. À bord, on va retrouver un système multimédia sur écran de 15,4 pouces et une foule de systèmes d’assistance au conducteur et de caractéristiques de sécurité seront de la partie.

De son côté, le VF33 présente un style beaucoup plus attrayant. Son format est celui d’un produit comme le Chevrolet Traverse. Il se présente avec la même puissance et offrira une configuration à deux moteurs, le tout appuyé par un bloc-batterie de 106 kWh. L’autonomie est évaluée à quelque 550 km, mais il faudra voir quelle sera la différence entre l’évaluation du constructeur et celle de l’EPA (Environment Protection Agency) pour notre marché.

Fait amusant, la majeure partie du toit est composé d’une grande ardoise de verre. Une série de capteurs et de caméras LIDAR permettra de proposer des technologies avancées d’assistance au conducteur. VinFast affirme qu’une autonomie de niveau 4 sera possible, mais on est encore loin de cette réalité du côté législatif… et pratique.

Enfin, VinFast indique que ces deux véhicules répondent aux normes de sécurité de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) pour la vente aux États-Unis, et conséquemment, au Canada.

Reste à voir si VinFast va respecter les échéanciers qu’elle annonce. Aussi, il sera intéressant de voir de quelle façon se fera la distribution. Bref, beaucoup de questions demeurent sans réponses pour l’instant.