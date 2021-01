155 000 $ pour une voiture NASCAR conduite par Jeff Gordon

Êtes-vous de ceux qui, comme votre dévoué, rêvent un jour de vous payer une voiture de course ayant appartenu à une légende ? Si oui, voici une petite idée de ce que peut coûter un modèle qui a été conduit par un pilote NASCAR de renom comme Jeff Gordon.

Il y a bien des aubaines sur le marché. Vous pouvez mettre la main sur des pièces conduites par des pilotes professionnels NASCAR d’autres séries moins prestigieuses. Les prix peuvent varier entre 20 000 $ et 40 000 $, selon le véhicule et sa condition.

Bien sûr, lorsqu’on entre dans le domaine des légendes, il faut payer un peu plus. C’est le cas de cette Chevrolet Monte Carlo 1997 qui a été pilotée par le quadruple champion de la série (1995, 1997, 1998 et 2001), Jeff Gordon. Cette voiture a même contribué à la conquête d’un championnat, le deuxième de celui qui revendique le troisième rang de l’histoire de la série avec 93 triomphes, derrière les légendaires David Pearson (105) et Richard Petty (200). Elle s’est vendue 155 000 $ américains.

Cette pièce de l’écurie Hendrick Motorsports a participé à cinq courses de la série NASCAR Winston Cup en 1996 et quatre autres courses de la campagne suivante, en 1997. Lors de ces neuf épreuves disputées sur des petits circuits (les équipes construisent des modèles spécifiques à certains types de pistes), Jeff Gordon a signé trois victoires et s’est classé dans les cinq premiers à sept reprises. Hendrick Motorsports a utilisé la voiture pour la dernière fois en 1999, pour des essais. Elle a été remise à neuf par la Rhine Enterprise de Denver, en Caroline du Nord, en 2009, avant d’être acquise par le vendeur il y a environ dix ans.

La vente a eu lieu sur le site Bring a Trailer qui nous permet toujours de découvrir des perles. Elle a généré énormément d’intérêt alors que plus de 83 000 visites ont eu lieu sur la page montrant le modèle.

Fait amusant, la première mise a été placée à 24 $.