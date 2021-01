Le premier Ram 1500 TRX s’en va à l’encan pour une bonne cause

Ram va offrir aux enchères le premier Ram 1500 TRX, la nouvelle version toute puissante de sa famille de camionnettes. Pourvu du moteur Hellcat, un V8 de 6,2 litres offrant 702 chevaux dans ce cas-ci, le modèle promet de faire sauter la banque, surtout que les profits de celle-ci iront à une bonne cause, soit l’organisme United Way.

Le véhicule porte bien sûr le numéro de série qui se termine par 001. La vente aura lieu à l’événement Barrett-Jackson qui est prévu à Scottsdale, en Arizona, le vendredi 26 mars prochain. Les gens qui souhaitent miser sur ce Ram 1500 TRX peuvent le faire en ligne ou par téléphone sur le site web de Barrett-Jackson.

Quant à l’édition offerte, outre être officiellement la première, elle devient illico un modèle de collection, car elle fait partie de la série « édition de lancement », fabriquée à raison de 702 exemplaires. Et n’en cherchez pas d’autres ; chaque mouture a été vendue.

Quant à ce Ram 1500 TRX, c’est simple, on parle de la camionnette la plus performante du marché à l’heure actuelle. À sa puissance de 702 chevaux s’ajoute un couple de 650 livres-pieds, une cavalerie qui est gérée par une boîte automatique à huit rapports. Une voie élargie à l’avant, des pneus de 35 pouces, une suspension offrant un débattement généreux, un 0-100 km/h en 4,5 secondes, tout à propos de ce pick-up est impressionnant.

Même sa consommation, mais pas dans le bon sens. Lors de notre essai, on s’en était tiré avec une cote de 19,9 litres aux 100 kilomètres.

Quant à l’événement de Barrett-Jackson qui va se tenir du 20 au 27 mars, ne nous reste plus qu’à spéculer sur le prix auquel sera finalement vendu le modèle. Si sa facture avoisine les 100 000 $, il faut s’attendre à ce qu’elle atteigne au moins le double, si ce n’est le triple (même plus). Lorsque c’est pour une bonne cause, les collectionneurs sont souvent très généreux.

