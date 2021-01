Nous aurons droit à des Mercedes-AMG électriques

En milieu de semaine, BMW confirmait qu’elle proposerait des variantes électriques performantes M. Hier, on apprenait que la division AMG de Daimler ferait de même avec certains de ses modèles EQ.

La nouvelle a été confirmée par Markus Schäfer, le directeur de la recherche et du développement chez Daimler. Alors qu’il existe déjà des ensembles esthétiques AMG pour les modèles EQC et EQA, AMG se donne pour mission de produire des véhicules électriques de performance à part entière dans le futur.

Ces projets viennent s’ajouter à l’engagement de la division AMG envers les modèles hybrides rechargeables comme la future AMG GT73 de 800 chevaux. Le VUS EQA qui vient d’être présenté et qui offre quelque 280 chevaux n’est pas un dérivé d’AMG. Markus Schäfer a déclaré que chaque modèle EQ ne sera pas nécessairement proposé en version AMG.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Il sera intéressant de voir quelle approche AMG va prendre, car elle risque d’offrir quelque chose de différent de ses concurrents. Il faut se rappeler qu’à l’origine, AMG était un préparateur indépendant et qu’il a été racheté par Daimler. Si la collaboration entre la division et la maison-mère est toujours forte, on a toujours conservé une certaine indépendance chez AMG.

Markus Schäfer a d’ailleurs fait allusion à l’étendue du travail d’ingénierie indépendant réalisé par AMG.

Les paris sont ouverts, donc, quant à savoir quel véhicule EQ sera le premier à porter fièrement un écusson AMG. On peut également parier sur la puissance qu’il va proposer, mais on peut déjà imaginer quelque chose entre 700 et 1000 chevaux.