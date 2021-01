On pourrait voir une version électrique du Lincoln Corsair… en 2026

Une bonne et une mauvaise nouvelle du côté de Lincoln. Le VUS Corsair sera proposé en version tout électrique, mais il faudra attendre 2026 pour le voir apparaître.

Il y a une autre bonne nouvelle, cependant, comme l’a rapporté le magazine Automotive News ; le véhicule sera construit à l’usine d’assemblage d’Oakville, en Ontario. La source d’information d’Automotive News est AutoForecast Solutions LLC, une société de prévisions mondiales dans le domaine de l’automobile.

« À ce stade, nous ne savons pas encore s’il remplacera complètement le Corsair ou s’il y aura un Corsair équivalent pourvu d’un moteur à essence. Les deux seraient proposés sur deux plateformes différentes », a confié Sam Fiorani, vice-président d’AutoForecast Solutions, à Automotive News.

Le véhicule porterait actuellement le nom de Corsair-E. Pour ce qui est de la plateforme, ce sera à voir. Actuellement, le Corsair partage sa structure avec le Ford Escape qui n’est pas proposé en configuration tout électrique, ce qui laisserait supposer la nécessité d’une nouvelle plateforme. Cependant, puisque 2026 est loin, on peut supposer que le prochain Ford Escape pourrait aussi offrir une nouvelle structure pour véhicules électriques.

Parce que cinq années nous séparent des débuts anticipés du modèle, il est trop risqué de s’avancer. Soyons prudents et voyons ce que les prochaines années nous réservent.

Ce qui est certain et intéressant pour les travailleurs de l’usine d’Oakville, c’est que ce Corsair électrique sera l’un des nombreux produits électrifiés qui seront fabriqués à cet endroit au cours des années à venir. À la fin de l’année dernière, on apprenait que Ford y construirait cinq nouveaux modèles électrifiés au cours de la décennie, le premier étant attendu en 2025 et le dernier en 2028.

Notez que Ford n’a rien confirmé au magazine Automotive News. Les constructeurs, nous y sommes habitués, nous répondent souvent qu’« ils ne commentent jamais sur les futurs produits ».