Porsche dévoile une Taycan à propulsion

Porsche a présenté aujourd’hui une quatrième variante de la berline électrique Taycan.

Comme anticipé, on parle d’un modèle d’entrée de gamme à propulsion. Ce dernier va se pointer aux États-Unis au printemps et il sera offert à partir de 81 250 $ américains. Le modèle partage son moteur arrière avec la version 4S à traction intégrale. Il est cependant plus léger de 215 livres.

Ajout : Nous avons eu la confirmation de Porsche Canada que, malheureusement pour les amateurs de modèles seulement animés par les roues arrière, cette variante ne sera pas offerte au Canada.

Pour ce qui est de la batterie, sa capacité est de 79,2 kWh. Le moteur électrique synchrone à aimant permanent qui alimente l’essieu arrière produit 402 chevaux et 254 livres-pieds de couple. Une batterie de 93,4 kWh est également livrable, ce qui porte la puissance à 469 chevaux et le couple à 263 livres-pieds. Porsche annonce un temps de 5,1 secondes au 0-96 km/h et une vitesse maximale de 230 km/h.

Les deux versions supportent la charge rapide en courant continu et le freinage régénérateur est de série. Porsche n’a pas publié d’estimation concernant l’autonomie. Il faudra voir ce qui sera réservé à ce modèle. Avec la version 4S que nous avons mise à l’essai l’automne dernier, ça tournait autour de 370 kilomètres.

Pour ce qui est de la conduite, il faudra voir aussi, mais bonne nouvelle, les amortisseurs adaptatifs de Porsche seront de série et une suspension pneumatique sera livrable. Des jantes aérodynamiques argentées de 19 pouces avec étriers noirs seront standard avec cette Taycan de base, tandis que le modèle 4S se distingue par des roues polies à rayons noirs et des freins rouges. Les roues de 20 et 21 pouces sont également possibles avec ce modèle de base.

Pour ce qui est de l’habitacle et de la technologie qui sera embarquée, on ne s’attend pas à d’énormes différences avec la version 4S, mais certains équipements seront peut-être sur la liste d’options. Le modèle profitera quand même des applications Apple CarPlay et Apple Music et d’une période de trois ans de recharge gratuite sur le circuit Electrify Canada. Un chargeur embarqué de 19,2 kWh, ainsi que l’affichage tête-haute, sera aussi de la partie.