Mercedes-Benz dévoile l’EQA 250

On vous le rapportait jeudi, Mercedes-Benz prévoyait introduire cette semaine son dernier modèle tout électrique, l’EQA, et ce, tout juste après avoir présenté un aperçu de ce dernier. C’est maintenant fait et on possède quelques informations supplémentaires à propos de ce dernier ajout à la gamme.

L’EQA 250 vient s’ajouter à la berline EQS qui sera bientôt dévoilée, ainsi qu’au VUS EQC. L’EQA se veut le pendant électrique du GLA.

De l’extérieur, on le distingue principalement grâce à son différent faciès qui intègre les phares à la calandre, question d’offrir un ensemble plus homogène et plus aérodynamique. Les phares sont également reliés par une barre transversale éclairée qui traverse le haut de la grille. À l’arrière, les feux ont une section éclairée qui s’étend à travers le hayon. L’EQA profite également de roues exclusives conçues pour offrir moins de résistance à l’air et qui présentent des accents colorés.

Une seule option de batterie et de moteur électrique sera offerte au départ. Ce dernier va se trouver à l’avant, ce qui annonce une configuration à traction. La puissance est à 188 chevaux et 277 livres-pieds de couple et elle est envoyée aux roues via une transmission à une seule vitesse. Le bloc de batteries est annoncé à 66,5 kWh, ce qui va autoriser une autonomie d’environ 425 kilomètres. Avec un chargeur rapide à courant continu, il sera possible de récupérer 80 % de l’énergie en 30 minutes.

Plus tard, Mercedes proposera une version à traction intégrale plus puissante qui offrira 268 chevaux et deux moteurs électriques. Une variante offrant plus d’autonomie sera également au menu.

À bord, la présentation est dérivée de celle que l’on retrouve avec le GLA, mais avec quelques caractéristiques uniques. Il sera entre autres possible de choisir des accents bleus et or rose, propres aux modèles électriques de la série EQ. Autre caractéristique unique, le système de navigation qui tient compte de l’emplacement des stations de recharge. Malgré tout, on sera tout de même en terrain connu à l’intérieur.

L’EQA 250 sera commercialisé en Europe dès cette année. La grande question, comme nous en faisions mention hier, c’est de savoir si la compagnie compte faire traverser l’Atlantique à ce modèle. Ce que l’on sait maintenant, c’est que Mercedes étudie la possibilité de commercialiser l’EQA en Amérique du Nord, ce qui représente une bonne nouvelle. Cependant, aucune décision n’a été prise.