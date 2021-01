Mercedes-Benz montre son futur VUS électrique EQA

Le virage électrique est bien entrepris chez Mercedes-Benz et si nous ne sommes pas encore inondés de véhicules, ça ne saurait tarder. On sait que le VUS EQC sera le premier à nous parvenir et il sera suivi par d’autres.

Cette semaine, on a eu droit à un aperçu électrique du VUS GLA. En fait, la nouvelle génération de ce dernier a été présentée l’été dernier et maintenant, c’est son pendant électrique que l’on vient de voir. Ce dernier prend le nom de EQA. Il sera entièrement dévoilé le 20 janvier, soit demain.

Pour l’instant, on ne sait pas si Mercedes-Benz va proposer cette version électrique chez nous, car elle prévoit déjà une variante électrifiée du GLB, un VUS un peu plus spacieux, pour plaire au marché américain. Ce dernier va prendre le nom de EQB.

Quant à l’EQA, il prend bien sûr le format du GLA et lui emprunte des éléments stylistiques, mais il ne pourra pas être confondu avec ce dernier, notamment en raison de sa calandre pleine à l’avant et de l’absence d’embouts d’échappement.

Mercedes a confirmé qu’une version de base nommée EQA250 proposera une cavalerie de 188 chevaux. Un modèle offrant 268 chevaux sera commercialisé peu après le lancement, ainsi qu’une déclinaison à traction intégrale. Ça, bien sûr, c’est pour le marché européen. On peut deviner que si le modèle est proposé chez nous, la traction intégrale serait probablement de série. On verra bien ce qui nous sera communiqué.

On vous revient le 20 janvier avec plus d’informations sur ce que va réserver le Mercedes-Benz EQA.