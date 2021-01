Rapport qualité-prix : Notre Top 10 des modèles à considérer en 2021

Cette année encore, notre collaborateur Vincent Aubé se mouille en déterminant quels sont, selon lui, les meilleurs rapports qualité-prix pour les véhicules 2021 disponibles sur le marché.

Les derniers mois n’ont certainement pas été faciles pour les Canadiens et il faudra encore combattre cette pandémie pendant quelques mois pour espérer un retour à la normale. Mais, en attendant cette date, il est permis de rêver ou même de se mettre à penser sérieusement à la prochaine voiture ou, comme vous le savez sans doute, au prochain véhicule utilitaire, puisque c’est la mode.

Pour cette édition 2021, j’ai décidé de reprendre les mêmes catégories que l’an dernier, ces dernières étant assurément les plus populaires et accessibles au point de vue financier, si on ne tient pas compte des camionnettes.

Voici donc sans plus attendre 10 modèles à considérer en 2021 pour leur rapport qualité/prix, une science inexacte de nos jours étant donnée la qualité générale de la très grande majorité des véhicules présents sur nos routes.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Meilleur véhicule sous-compacte : Kia Rio

Il y a un an, j’attribuais la victoire de cette catégorie au Hyundai Venue, un multisegment de poche basé sur la même plateforme que la sous-compacte Accent. Cette année, c’est encore un produit coréen qui remporte la palme, tout simplement parce que cette voiture en donne autant – ou même plus – que son cousin utilitaire de Hyundai.

En fait, la Rio conserve ses atouts de voiture agile et un brin sportive et ne sacrifie rien au niveau de l’utilité. Qui plus est, son prix de base est légèrement inférieur, tandis que côté de la mécanique, on parle des mêmes composantes.

Finalement, pour les inconditionnels de la boîte manuelle, sachez que la Rio peut être commandée en livrée LX ou LX+ avec ce type de transmission. Les autres bénéficient de la même unité à variation continue, à l’instar du comparse de Hyundai.

Outre le Hyundai Venue qui est identique à plusieurs points de vue, je dois mentionner la Chevrolet Spark, la sous-compacte la plus abordable au pays.

À voir aussi : Les 12 voitures neuves les plus abordables au Canada en 2020-21

Meilleur VUS sous-compacte : Kia Seltos

N’allez pas croire que je n’aime plus le Mazda CX-30 un an après lui avoir décerné le titre de meilleur rapport qualité/prix. En fait, je l’aime probablement davantage suite à l’annonce de la venue de la livrée Turbo plus tard en 2021. Mais, puisqu’il s’agit d’un palmarès sur le rapport qualité/prix, c’est une fois de plus un nouveau venu qui vient brouiller les cartes.

Le Kia Seltos n’a pas pris de temps à convaincre les acheteurs de petits utilitaires urbains. Non seulement le cousin du Hyundai Kona est plus logeable dans le coffre, il offre également un meilleur dégagement pour la tête des occupants. Et comble de bonheur, son agrément de conduite est presque aussi convaincant que le CX-30, et ce, à un prix inférieur. La recette coréenne quoi!

Mention honorable au Subaru Crosstrek qui demeure une valeur sûre, surtout depuis l’addition du « gros moteur » de 2,5-litres en 2021.

À voir aussi : Essai du Kia Seltos 2021 : À quel moment un VUS sous-compact n’est-il plus sous-compact ?

À voir aussi : Comparaison : Hyundai Kona 2020 vs Kia Seltos 2021

À voir aussi : Comparison: 2021 Kia Seltos vs 2021 Chevrolet Trailblazer

À voir aussi : Photos du Kia Seltos EX 2021

De notre essai :

« Il est impressionnant de constater que le Seltos peut accueillir plus de matériel avec ses sièges arrière rabattus que le plus gros VUS Sportage. Le plancher est à deux niveaux pour une plus grande polyvalence, et comme la banquette arrière se rabat dans une proportion 60/40, vous pouvez toujours accueillir une troisième personne lorsque vous souhaitez transporter des objets plus longs. Ce sera — ou ce devrait être — un argument de vente majeur pour le modèle qui fait son entrée sur le marché. » - Derek Boshouwers, Auto123

Meilleur VUS compact : Toyota RAV4

L’histoire se répète en 2021. Ce n’est pas pour rien que le Toyota RAV4 domine les ventes de VUS compacts, surtout depuis la refonte de 2019 qui a donné au véhicule une gueule plus « robuste ». De plus, avec l’arrivée de la livrée Prime, il y a désormais un RAV4 pour n’importe quel acheteur, du modèle de base à roues avant motrices au « hot rod » hybride rechargeable de 302 chevaux.

N’oublions pas la fiabilité éprouvée et cet agrément de conduite retrouvé, surtout à bord des versions électrifiées. Quant aux prix du modèle, ils sont compétitifs, le constructeur qui veut faire de son RAV4 la « Honda Civic » des VUS au pays.

Mention honorable au nouveau Nissan Rogue qui a rehaussé son jeu de manière impressionnante en 2021, sans influencer le prix.

À voir aussi : Essai du Toyota RAV4 Prime 2021 : à quoi ressemble un VUS qui a tout (ou presque)

À voir aussi : Top 10 des VUS compacts au Canada pour 2020 et 2021 : les 10 meilleurs vendeurs au pays

À voir aussi : Photos du Toyota RAV4 Prime 2021

À voir aussi : La version Prime du Toyota RAV4 échoue au test de l’orignal en Suède

De notre essai (du Prime) :

« Le succès du RAV4 n’est bien sûr pas le fruit du hasard. Les Canadiens ont de bonnes raisons de se ruer sur ce modèle qui bénéficie de la réputation légendaire de son constructeur en matière de fiabilité, de grande qualité de construction, de polyvalence et de confort intérieur, d’économie de carburant et de rapport qualité-prix. » - Derek Boshouwers, Auto123

Meilleur VUS à deux rangées de sièges : Subaru Outback

Même son de cloche du côté des multisegments à deux rangées de sièges. J’ai retenu le Subaru Outback qui, depuis sa refonte de l’an dernier, est encore plus désirable avec sa mécanique turbocompressée dans les livrées plus cossues. Et puis, il y a cette impression de qualité qui ressort de cette génération. Et, à l’instar des modèles populaires de la marque, les prix sont compétitifs.

Mention honorable au nouveau Kia Sorento qui a tout à prouver avec cette nouvelle génération fraîchement débarquée au début de l’année en cours.

À voir aussi : Subaru Outback 2020 essai routier : Des changements plus ressentis que vus

À voir aussi : Photos du Subaru Outback 2021

À voir aussi : Subaru Canada dévoile les prix de ses modèles Legacy et Outback 2021

À voir aussi : Ajouts à l’équipement de série des Subaru Legacy et Outback 2021

De notre essai :

« ... notre semaine au volant s’est avérée une expérience très positive. C’est une voiture agréable à conduire, économe et très spacieuse. Elle offre de plus un niveau de confort digne d’une voiture luxueuse. » - Auto123

Meilleur VUS à trois rangées de sièges : Kia Telluride / Hyundai Palisade

L’invasion coréenne se poursuit du côté des gros VUS. C’est que, voyez-vous, les deux modèles de Kia et Hyundai ont placé la barre très haute pour cette catégorie plus familiale. Hyper confortables et quasiment aussi bien ficelés que les modèles de luxe (dans leurs livrées les plus onéreuses), les représentants de Hyundai et Kia représentent une excellente option pour se déplacer avec la marmaille, tout l’équipement et, pourquoi pas, une roulotte à l’arrière.

Pour la deuxième année d’affilée, ces deux VUS sont intouchables.

Mention honorable au Toyota Highlander qui est disponible avec une mécanique V6 ou l’option hybride.

À voir aussi : Hyundai Palisade 2020 premier essai : la grosse séduction

À voir aussi : Essai du Kia Telluride 2020 sur une longue distance : 3 gars, 6 jours, 2000 km

À voir aussi : Kia Telluride 2020 : 10 choses à savoir

À voir aussi : Comparaison : Hyundai Palisade 2020 vs Kia Telluride 2020

De notre essai (du Telluride) :

« À bord du Telluride, ni mes passagers ni moi ne nous sommes plaints un seul instant. Les sièges avant, tout comme ceux de la deuxième rangée, répondent à l’appel. Plus de soutiens latéraux et ils seraient parfaits ... Ce qui a dominé peut-être encore plus, c’est le confort offert par le véhicule lui-même. On a en fait l’impression de rouler sur un tapis d’air » - Daniel Rufiange, Auto123

Meilleure minifourgonnette : Toyota Sienna

L’an dernier, la Chrysler Pacifica montait sur la première marche du podium pour mille et une raisons, mais cette année, elle doit surveiller l’arrivée de la Toyota Sienna 2021, entièrement repensée d’un bout à l’autre. La minifourgonnette américaine a beau se refaire une beauté pour 2021 en plus d’accueillir à nouveau un rouage intégral et de conserver l’option hybride rechargeable, la nouvelle Sienna redéfinit les normes de la catégorie avec son groupe motopropulseur hybride sur toutes les livrées, ainsi qu’un rouage intégral disponible à l’étendue de la gamme.

Justement, je conserve tout de même la Chrysler Pacifica comme mention honorable pour 2021, le constructeur américain qui a inventé le concept au début des années 80 après tout.

À voir aussi : Premier essai de la Toyota Sienna 2021 : la guerre électrique est lancée

De notre essai :

« Au-delà du design qui est beaucoup plus expressif que celui du modèle sortant, c’est à l’intérieur qu’une minifourgonnette est appréciée. Véritable salon sur roues pour les longs voyages, le fourgon familial se doit d’être logeable, confortable et connecté! » - Vincent Aubé, Auto123

Meilleure sportive : Mazda MX-5

Lorsque l’expression voiture sport est prononcée, les options puissantes sont souvent abordées en premier, mais il est difficile de trouver une voiture sport qui livre autant de plaisir que la Mazda MX-5, le roadster qui n’a rien d’une puissance avec ses 181 chevaux. Toutefois, c’est l’équilibre quasi parfait des masses, l’excellente boîte manuelle à six rapports et le plaisir de rouler les cheveux au vent qui rendent cette petite si prisée des amateurs. Et si vous trouvez que la nouvelle livrée est trop dispendieuse, un bref coup d’œil aux annonces classées suffit pour dénicher un exemplaire usagé qui risque d’être aussi amusant à conduire que l’édition 2021.

Mention honorable à la Ford Mustang avec sa gamme très étoffée de variantes en 2021.

À voir aussi : De petits rafraîchissements pour la Mazda MX-5 2021

Meilleur véhicule électrique : Hyundai Kona Électrique

L’année 2021 sera certainement celle qui délogera le Kona de son monticule, avec une panoplie de nouveaux modèles électriques.

Toutefois, pour les prochains mois, je n’ai d’autre choix que de revenir avec le sympathique multisegment coréen, pour les mêmes raisons que l’an dernier, mais surtout pour un détail qui n’a rien à voir avec son excellent comportement routier ou son autonomie impressionnante. Non, la meilleure nouvelle pour les électromobilistes qui lorgnent du côté du Kona EV, c’est que le constructeur a augmenté la production du modèle pour 2021, ce qui veut dire que les listes d’attente devraient, en principe du moins, fondre comme neige au soleil.

Mention honorable aux autres VÉ coréens : le Kia Niro et le Kia Soul.

À voir aussi : Terminées, les attentes pour le Hyundai Kona électrique au Canada

À voir aussi : Top 10 des véhicules électriques au Canada en 2020

Meilleure voiture compacte : Mazda3

L’an dernier, j’avais arrêté mon choix sur l’ancienne génération de la Hyundai Elantra. En 2021, la représentante de Hyundai est toute nouvelle, mais c’est plutôt la Mazda3 qui a attiré mon œil, ne serait-ce que pour le nombre de motorisations disponibles et cette obstination du constructeur à toujours vouloir en faire plus pour l’amateur de conduite.

Depuis l’an dernier, le rouage intégral fait partie des options, tandis que la plus dynamique Mazda3 Turbo vient compléter l’offre de manière convaincante au sommet de la gamme. Le souci du détail à l’intérieur, le design élégant et cette qualité d’exécution, sans oublier les prix compétitifs du modèle font de cette voiture compacte un excellent choix en 2021.

À voir aussi : Premier essai de la Mazda3 Turbo 2021 : une race de plus en plus rare

À voir aussi : Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2020

De notre essai (de la 3 Turbo):

« Il faut un certain temps pour se faire à l’idée que cette voiture peut rivaliser avec des produits plus haut de gamme, mais dans les faits, elle est très rapide, très maniable et… très compacte. La puissance est répartie de façon homogène dès le démarrage, le couple maximal étant atteint à peine à 2000 tr/min. » - Dan Heyman, Auto123

Meilleure voiture intermédiaire : Toyota Camry

Les derniers mois auront été florissants pour la catégorie des berlines intermédiaires. En effet, en plus de la Hyundai Sonata qui a vu le nombre de variantes grimper à trois, la Kia K5 est venue remettre les pendules à l’heure avec cette superbe silhouette et son rouage intégral de série sur la version régulière. Malgré le renouvellement coréen, la Toyota Camry est tout simplement trop forte avec son nombre record de variantes (de base, 4RM, TRD, V6, Hybride). Quant à sa fiabilité, elle n’est plus à refaire.

Mention honorable aux deux berlines coréennes qui s’avèrent plus originales que la Camry au final.

À voir aussi : Essai de la Toyota Camry 2020 : fidèle à elle-même

À voir aussi : Photos de la Toyota Camry 2021

De notre essai :