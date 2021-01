Kia donne un aperçu de sa future famille de modèles électriques

Kia y est allé cette semaine d’une présentation annonçant sa nouvelle orientation de marque. On a même vu un logo retravaillé apparaître. Et bien lors de cette dernière, une autre chose a retenu l’attention, soit un aperçu de la future famille de produits électrifiés de l’entreprise coréenne.

Au total, neuf modèles ont été présentés. La première chose qui saute aux yeux, c’est la variété alors qu’on retrouve des véhicules réguliers, mais aussi des modèles destinés à des applications commerciales. Le premier sera dévoilé dans quelques mois seulement, et sept seront lancés d’ici 2027. Oui, deux restent en suspens !

La nouvelle gamme électrique avancera des noms allant de EV1 à EV9. Kia n’a pas précisé si cette forme d’appellation sera basée sur la taille du véhicule ou sur sa date de sortie. Considérant la variété prévue, on pourrait parier sur la deuxième approche.

Sur les neuf véhicules présentés en avant-première, cinq d’entre eux semblent être des modèles destinés au grand public. Nous n’avons pas eu de détails concernant d’autres appellations qu’ils pourraient porter, mais on a parlé d’un « véhicule urbain amusant et pratique », d’un « VUS puissant et dynamique », d’un « VUS fort et audacieux », d’une « machine agile et dynamique » et d’une « berline longue et élégante ».

Le premier de ces véhicules utilisera la plateforme E-GMP du groupe Hyundai/Kia. Cela signifie qu’il sera soit à propulsion avec un seul moteur, soit à traction intégrale avec deux moteurs. Il pourrait également supporter une charge rapide de 800 volts, mais c’est à voir. La plateforme est partagée avec Hyundai, Genesis et Ioniq, et la première voiture à l’utiliser sera la Ioniq 5 dont on a récemment eu droit à un premier aperçu.

Kia mentionne que le dévoilement du premier produit aura lieu ce trimestre, ce qui signifie que nous aurons de l’information au cours des deux prochains mois et demi.

Les quatre autres véhicules présentés étaient des produits spécialisés à usage commercial ; un petit véhicule autonome et un autre destiné au transport urbain individuel, une navette de taille moyenne, ainsi qu’un fourgon commercial. Ils représentent les projets d’expansion de Kia au-delà de la fabrication et de la vente de véhicules conventionnels, le tout en offrant plus de mobilité, tout comme des produits et des services commerciaux.