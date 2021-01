Le prochain BMW X1 pourrait faire naître les iX1 et iX2

Le X2 s’est pointé sur le marché en 2018 et représentait, essentiellement une version plus élégante et sportive du X1. Dans sa configuration M235i, on parle quand même d’un VUS qui propose 301 chevaux et une conduite passablement inspirée.

Le renouvellement du X2 est anticipé pour 2023 et selon ce qui circule comme information, on aurait droit à quelques changements importants, notamment en matière de vocation.

À voir aussi : BMW va produire des variantes entièrement électriques du VUS X1 et des berlines Série 5 et Série 7

On pourrait commencer à avoir une idée plus tard cette année, car 2022 est l’année prévue pour le renouveau du X1. Des photos d’espionnage de ce dernier nous ont fait découvrir un format plus imposant, mais surtout, différentes options de motorisation, soit à essence, hybride rechargeable et entièrement électrique, ce qui donnerait naissance au iX1. Le nouveau X1 utilisera une architecture modulaire basée sur la traction (traction intégrale possible) et selon la publication allemande AutoBild, le X2 devrait s’en inspirer.

Conséquemment, on peut s’attendre à un X2 plus spacieux en 2023, ce qui va assurément profiter aux places arrière. Quant à une éventuelle variante électrique, elle pourrait s’inscrire comme la version iX2. La version hybride rechargeable devrait aussi offrir plus d’autonomie, soit autour de 60 ou 70 kilomètres.

Esthétiquement, on prévoit aussi que les X1 et X2 seront dotés de grilles plus massives à l’avant, la nouvelle approche controversée de BMW. Cependant, plutôt que de s’étendre du haut vers le bas, elles prendraient de l’ampleur horizontalement.

On est encore loin, mais avec la reprise possible des Salons de l’auto vers le milieu ou la fin de cette année, on verra assurément apparaître ces produits quelque part.

