Cadillac donne un aperçu de sa berline électrique Celestiq

On sait que Cadillac prépare toute une série de véhicules entièrement électriques. On a déjà eu droit à la présentation du VUS Lyriq et voilà que dans le cadre du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas qui se tient virtuellement cette semaine, la division de luxe de General Motors vient de donner un aperçu de sa berline phare qui prendra le nom de Celestiq.

Les informations demeurent maigres cependant, alors qu’on a simplement eu droit à un aperçu. On peut quand même voir sur la vidéo qui a été publiée que l’élégance sera au rendez-vous. On note aussi des éléments stylistiques communs avec le VUS Lyriq, notamment à la hauteur des feux et du toit qui semble composé d’une unité de verre faite de quatre panneaux qui peuvent être individuellement ajustés pour plus ou moins de transparence.

À l’avant aussi, la signature rappelle le Lyriq, notamment avec le traitement des phares.

À bord, le coup d’œil nous fait découvrir un écran pleine grandeur pour le bloc d’instruments et le système multimédia. Un éclairage d’ambiance, ainsi qu’un autre écran permettant d’ajuster d’autres fonctions, dont l’éclairage du toit, semble aussi être présent.

Mécaniquement, Cadillac n’a pas dit grand-chose, mais on sait que la voiture utilisera la technologie de batterie Ultium de GM, elle qui sera également au service du Lyriq, tout comme du GMC Hummer EV. La Celestiq sera également dotée d’un système de direction aux quatre roues, ainsi que de la traction intégrale, sans doute grâce à deux moteurs, l’un situé à l’avant, l’autre à l’arrière.

Cadillac a déjà confirmé que la Celestiq est destinée à la production. Il faudra toutefois se montrer patient, car le Lyriq n’est pas attendu avant 2022, ce qui pourrait signifier une arrivée en 2023 pour la berline.