Hyundai confirme l’arrivée du Kona N

C’était un secret de polichinelle, mais c’est maintenant confirmé ; Hyundai a annoncé l’arrivée officielle de la variante N de son VUS Kona. Et lorsqu’on parle de la lettre N chez Hyundai, on fait référence à la performance pure.

Le premier VUS N de Hyundai va profiter d’une version plus agressive du design réservé au Kona régulier. Cette dernière est caractérisée par un pare-chocs qui s’étend davantage vers le bas, une grille offrant une présentation « nid d’abeille », des jupes latérales, un aileron plus grand massif sur le toit, ainsi qu’un pare-chocs arrière redessiné avec un diffuseur d’air intégré. Deux embouts d’échappement ronds feront savoir aux autres usagers de la route que ce Kona est une bête.

Malheureusement, le camouflage visible sur le modèle présenté nous empêche de voir l’allure générale du produit, mais ça semble prometteur.

Le constructeur a aussi confirmé que son modèle serait équipé d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, ainsi que d’une boîte automatique à huit rapports et double embrayage. Un système de contrôle de lancement, de même qu’une sonorité particulière sont également promis.

L’entreprise promet plus de détails au cours des prochaines semaines.

Pour ce qui est de la puissance du moteur, on peut s’attendre à quelque chose autour de 275 chevaux, soit la cavalerie dont profite la Veloster N qui est aussi équipée d’un 4-cylindres turbo de 2 litres. Plus de puissance est aussi possible considérant qu’on se trouve en présence d’un modèle plus lourd ici.

Plus de détails nous seront communiqués bientôt, donc. On peut s’attendre à connaître le moment de l’arrivée précis du modèle sur le marché (on anticipe un modèle 2022), tout comme plus de détails sur la fiche technique et l’offre. Quant aux prix, on se doute qu’ils nous seront partagés à l’aube des débuts du modèle sur le marché.