La voiture, le VUS et la camionnette de l’année 2021 sont dévoilés

Les prix NACTOY (North American Car and Truck of the Year) de la voiture, du VUS et de la camionnette de l’année en Amérique du Nord sont maintenant connus. En fait, ils étaient généralement annoncés lors de la présentation du Salon de Detroit en janvier. Aujourd’hui, en cette année de pandémie, le dévoilement des gagnants coïncide avec le premier jour officiel du CES (Consumer Electronics Show) qui se tient de façon virtuelle cette année.

Sans plus tarder, voici les lauréats de 2021.

Le gagnant de la voiture de l’année est la Hyundai Elantra 2021. Quant au véhicule utilitaire de l’année, la palme revient au Ford Mustang Mach-E 2021. Pour ce qui est de la camionnette de l’année, il s’agit du Ford F-150 2021. Pour Ford, on parle donc de deux victoires sur trois, ce qui est impressionnant.

L’année dernière, la Chevrolet Corvette, la Kia Telluride et le Jeep Gladiator avaient été honorés.

Ci-dessous, la liste des finalistes pour 2021.

Voiture de l’année : Hyundai Elantra, Genesis G80 et Nissan Sentra

VUS de l’année : Ford Mustang Mach-E, Genesis GV80 et Land Rover Defender

Camionnette de l’année : Ford F-150, Jeep Gladiator Mojave, Ram 1500 TRX

