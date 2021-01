Les 16 meilleurs achats automobiles pour 2021, par catégorie

Chaque année, la publication américaine Kelley Blue Book, reconnue comme une référence dans l’industrie automobile par les entreprises et les consommateurs, décerne ses prix Best Buy dans plusieurs segments. L’importance de ces prix justifie que l’on fasse un tour d’horizon des choix pour 2021, et ce, dans 16 catégories différentes de voitures, de VUS et de camions.

Meilleur nouveau modèle : Kia Seltos 2021

Pour la deuxième année consécutive, le trophée de la recrue de l’année est décerné à un modèle Kia, le Telluride l’ayant emporté l’an dernier. En 2021, le petit Seltos est à l’honneur.

KBB souligne l’équilibre que fournit le nouveau Seltos entre le confort, l’espace, la praticité et l’économie de carburant. On salue aussi le travail des designers du multisegment qui ont su donner à ce modèle polyvalent et pratique un extérieur somme toute élégant.

Ce que KBB a aimé :

– L’espace, tant à l’avant qu’à la deuxième rangée

– Sièges avant confortables

– Sièges arrière inclinables

– Excellentes finitions intérieures et commodités

– Beaucoup de caractéristiques de sécurité

– Apple CarPlay et Android Auto sont de série ; écran de huit pouces de série

– L’espace de chargement le plus généreux de sa catégorie

– Prix de base raisonnable

– La garantie solide de Kia

Comme vous le verrez plus loin, le Seltos a également remporté le prix du meilleur achat pour 2021 dans la catégorie des VUS sous-compacts.

Voiture compacte : Hyundai Elantra 2021

L’Elantra n’est pas toute neuve, mais elle pourrait aussi bien l’être, car Hyundai l’a complètement remodelé pour la nouvelle année. Les opinions diffèrent quant à son style extérieur, mais elle reçoit des critiques élogieuses pour son comportement quasi sportif, son intérieur spacieux et haut de gamme, et bien plus encore.

L’Elantra devance la Civic, championne de l’année dernière et éternelle favorite du segment, notamment au Canada.

Ce que KBB a aimé :

– La qualité et le raffinement de l’ensemble

– Un châssis plus solide

– Son style coupé

– Son excellent rapport qualité-prix

– Efficacité énergétique (avec les quatre versions)

– Variante N-Line à l’allure pointue

– Beaucoup d’équipement de série

– Un comportement routier dynamique

Voiture intermédiaire : Honda Accord 2021

Si la Civic s’est fait devancer dans sa catégorie cette année, sa grande sœur, l’Accord, sauve la face pour Honda. La berline l’emporte dans une autre catégorie qui a perdu de son lustre ces dernières années, et ce, même si les modèles proposés n’ont jamais été d’aussi bonne qualité.

Pour expliquer son choix, KBB a cité la maniabilité de l’Accord 2021, combinée à sa conduite souple, à son intérieur spacieux et à une solidité sous-jacente. Visuellement, le modèle n’est que légèrement différent de l’année dernière — il a reçu une nouvelle calandre et il profite de quelques améliorations intérieures —, mais ce sont ces qualités habituelles (mentionnées ci-dessus) qui lui ont permis de devancer ses rivales.

Ce que KBB a aimé :

– Un habitacle spacieux

– Maniable, mais souple

– Coffre généreux

– Grande valeur de revente et faibles coûts d’entretien

– Un style encore frais trois ans après les débuts de la génération actuelle

– Très bonne visibilité pour une berline

VUS sous-compact : Kia Seltos 2021

Le meilleur nouveau modèle en 2021, selon Kelley Blue Book, remporte également le trophée du meilleur achat dans sa catégorie. Kia a de grands espoirs pour son Seltos et les premières indications sont qu’elle a mis au point un produit qui a toutes les chances de réussir dans un segment très concurrentiel.

Comme nous l’avons mentionné, le Seltos est en fait un modèle « intermédiaire » qui se situe entre les catégories des sous-compacts et des compacts. Il n’est cependant pas le seul dans ce domaine. Il a été préféré au Qashqai de Nissan, au CX-30 de Mazda et au Trailblazer de Chevrolet. Tous ces véhicules offrent un peu plus d’espace et un peu plus de place que les modèles sous-compacts traditionnels, et le Seltos les a tous devancés, aux yeux de KBB.

Ce que KBB a aimé :

– L’espace, tant à l’avant qu’à la deuxième rangée

– Sièges avant confortables

– Sièges arrière inclinables

– Excellentes finitions intérieures et commodités

– Beaucoup de fonctionnalités de sécurité

– Apple CarPlay et Android Auto sont de série ; écran de huit pouces de série

– L’espace de chargement le plus généreux de sa catégorie

– Prix de base raisonnable

– La garantie solide de Kia

VUS compact : Toyota RAV4 2021

La catégorie offrant une juste combinaison d’espace, de confort, de praticité, de puissance, d’économie de carburant et d’abordabilité est naturellement la plus contestée de tous les segments de véhicules en Amérique du Nord. Et le roi de ce segment (VUS compacts), selon KBB, est le Toyota RAV4 qui reprend en fait la couronne au Honda CR-V qui avait régné ces dernières années dans l’opinion de Kelley Blue Book.

Ce n’est pas pour rien que ce VUS a une telle emprise sur le segment aux États-Unis et au Canada. KBB ne fait que suivre la logique en lui remettant son trophée pour 2021, d’autant plus que cette année-modèle voit l’ajout de la variante hybride rechargeable Prime (qu’on verra un peu plus loin, d’ailleurs).

Ce que KBB a aimé :

– Un prix raisonnable

– Nombre décent d’équipements de série à partir du modèle de base

– Un large éventail de variantes et d’options

– Les versions haut de gamme sont soit très raffinées, soit très robustes

– Une variante hybride efficace

– La nouvelle variante Prime est très populaire auprès des consommateurs.

– Très confortable pour les longs trajets et les déplacements quotidiens

– Un espace de chargement généreux

– De nombreux dispositifs de sécurité

– Valeur de revente

VUS intermédiaire (deux rangées) : Hyundai Santa Fe 2021

Le Santa Fe a été considérablement rafraîchi pour 2021 et KBB n’a pas trouvé de meilleure option dans la catégorie des VUS intermédiaires à deux rangées. En fait, il était déjà le choix en 2020, avant même les dernières améliorations.

Ce que KBB a aimé :

– Un moteur de base puissant

– Un moteur turbo plus puissant en option

– Modèles hybrides et hybrides rechargeables à venir

– Amélioration du style extérieur

– Amélioration de l’environnement intérieur

– Des écrans plus grands et des options haut de gamme pour les sièges, le rembourrage, etc.

– Technologie de dernière génération pour le système multimédia et les caractéristiques de sécurité

– Une garantie solide

VUS intermédiaire (trois rangées) : Kia Telluride 2021

Au risque de se répéter, KBB remet un autre prix à un autre modèle coréen du duo Hyundai-Kia. Le Telluride était le meilleur nouveau modèle l’an dernier et KBB n’a pas trouvé de raison de lui préférer un autre modèle cette année dans sa catégorie. Ce qu’il offre en matière d’apparence, de confort, de raffinement, d’utilité et de rapport qualité-prix est tout simplement imbattable, même s’il reste relativement inchangé pour 2021.

Ce que KBB a aimé :

– Son format et son design extérieur

– Intérieur luxueux

– Des sièges confortables

– Disposition ergonomique des commandes

– Des espaces de rangement à souhait

– Un vaste espace de chargement

– Une grande puissance

– Un équipement de sécurité complet

– Prix raisonnable

VUS pleine grandeur : Ford Expedition 2021

Même si plusieurs produits sont renouvelés cette année dans cette catégorie, le vétéran qu’est le Ford Expedition demeure le champion, estime KBB. Le modèle l’emporte grâce à son confort, sa capacité de remorquage, ses commodités et son équipement de sécurité.

Ce que KBB a aimé :

– Capacité de remorquage (la meilleure de sa catégorie)

– Confort

– Espace

– Un V6 qui ressemble à un V8

– Excellent sur la grande route

– Une belle allure

– Un intérieur bien aménagé

Camionnette intermédiaire : Toyota Tacoma 2021

Kelley Blue Book y va avec l’offre de Toyota dans cette catégorie résurgente pour 2021. L’un des principaux facteurs pris en considération est la fiabilité, synonyme de la marque Toyota, et ce, à juste titre. Mais le Tacoma est bien plus qu’une machine qui ne brise jamais. KBB a apprécié sa polyvalence en tant que moyen de transport au quotidien et véhicule tout-terrain. Pour ceux qui aiment repousser les limites de la conduite hors route, la version TRD Pro ultra robuste est intéressante.

Ce que KBB a aimé :

– Extrême polyvalence

– Valeur de revente

– Fiabilité

– Faibles coûts d’entretien

– Plus de caractéristiques de sécurité de série que la concurrence

– Capacité de remorquage

Camionnette pleine grandeur : Ford F-150 2021

Le F-150 est le roi depuis longtemps dans le segment des camionnettes pleine grandeur, même qu'on pourrait presque penser qu’il remporte des prix comme celui-ci par pur défaut. Ce n’est pas le cas, insiste KBB, qui ajoute à titre de preuve que le représentant de Ford met de l’avant les meilleures capacités de remorquage de sa catégorie, un groupe motopropulseur hybride efficace et d’autres technologies innovantes. Ce sont tous des éléments qui expliquent pourquoi Ford reste devant la concurrence année après année.

C’est la septième fois que le F-150 remporte le prix du meilleur achat dans cette catégorie.

Ce que KBB a aimé :

– Le moteur V6 EcoBoost et le groupe motopropulseur hybride

– La nouvelle génération, la 14e, améliore une très, très bonne génération précédente

– Le Pro Power Onboard qui permet d’utiliser le camion comme générateur mobile

– Les capacités de travail ne sont pas affectées par la surabondance de technologies

– Un environnement intérieur calme et bien isolé

– Une suspension parfaitement réglée pour en faire un moyen de transport polyvalent au quotidien

– Un intérieur confortable et spacieux

Fourgonnette : Toyota Sienna 2021

La nouvelle Sienna 2021 l’emporte dans cette catégorie peu peuplée. Tout de même, c’est une belle reconnaissance pour ce modèle qui cherche à séduire les consommateurs qui restent fidèles à ce type de véhicule familial. Le modèle était dû pour une mise à jour importante — la génération proposait datait de plus de dix ans — et Toyota lui a donc donné un design extérieur rafraîchi, un intérieur amélioré, un système de traction intégrale et un groupe motopropulseur hybride (de série), ce qui plaira certainement aux familles soucieuses de leur budget.

Il est à noter que c’est la première fois en quatre ans qu’un modèle autre que la Honda Odyssey remporte le prix du meilleur achat dans cette catégorie.

Ce que KBB a aimé :

– Un style extérieur beaucoup plus élégant et amélioré

– Grande polyvalence des configurations de sièges

– Un espace intérieur immense

– La transmission intégrale n’a pas beaucoup d’impact sur l’économie de carburant

– Bien équipé à partir de la version de base

– Intégration des applications Apple CarPlay/Android Auto/Amazon Alexa

– Qualité de la construction

Véhicule électrique : Hyundai Kona électrique 2021

Il s’agit de la deuxième année de suite que KBB décerne son prix Best Buy au Kona électrique, et la raison est bien simple : le modèle continue d’être meilleur que les autres véhicules électriques grand public sur le marché en fait d’expérience de conduite, que ce soit en ville ou sur des longues distances.

Ce que KBB a aimé :

– Coûts d’entretien très faibles

– Autonomie

– Accélération fougueuse et freinage réactif

– Conduite confortable

– Un intérieur spacieux pour un si petit véhicule

– Dur à battre pour se promener en ville

– Parfaitement acceptable sur l’autoroute

– Cabine moderne

– Plancher de coffre à deux niveaux

– Freinage avec récupération d’énergie

– Une offre honnête en matière de caractéristiques de série

Véhicule hybride rechargeable : Toyota RAV4 Prime 2021

Comme le RAV4 classique, qui s’est hissé au sommet de sa catégorie, son nouveau frère hybride enfichable a fait de même. Le RAV4 Prime améliore la sauce grâce entre autres à ce groupe motopropulseur qui fait que vos allées et venues quotidiennes ne vous coûteront pratiquement rien en essence.

Il s’agit là d’un avantage significatif. En fait, il n’y a pas vraiment de désavantages à choisir cette version par rapport au RAV4 ordinaire. Le modèle Prime se conduit tout aussi bien et offre le même niveau de confort, d’espace et de commodité. On verra pour sa durabilité, mais qui serait prêt à parier contre un produit Toyota à cet égard ?

Ce que KBB a aimé :

– Toutes les qualités du RAV4 ordinaire, et plus

– Aucun autre modèle du genre ne lui tient tête

– Pas d’anxiété concernant l’autonomie, grâce au moteur à essence

– Système de traction intégrale sur demande

– Excellent en accélération

– Intérieur calme et luxueux

Voiture de luxe : Lexus ES 2021

L’ES est une récidiviste, ayant remporté ce prix l’année dernière. Comme auparavant, elle offre un style élégant, un environnement intérieur haut de gamme et des performances sur route raffinées, à défaut d’être fulgurantes, selon KBB. Les membres du jury ont également apprécié la traction intégrale de série et le bon rapport qualité-prix offert par l’ES en 2021.

Ce que KBB a aimé :

– Le design intemporel de cette berline, même avec sa grande calandre

– Une cabine spacieuse

– De nombreux éléments artisanaux dans un intérieur visiblement haut de gamme

– Contrôles physiques pour les fonctions importantes

– Sièges avant chauffants/ventilés avec réglage électrique en 10 directions de série

– Grand coffre

– Une conduite axée sur le confort, mais qui ne sape pas l’âme

VUS sous-compact de luxe : Mercedes-Benz GLA 2021

Principalement nouveau pour 2021, le VUS GLA du constructeur à l’étoile argenté devance le Q3 d’Audi dans ce segment. KBB partage l’avis général selon lequel, pour 2021, Mercedes semble avoir décidé d’offrir un bon niveau de luxe et de qualité dès ses modèles d’entrée de gamme. Le nouveau GLA est donc plus spacieux qu’auparavant, bien qu’il soit un peu plus court, et l’intérieur offre un environnement substantiel à tous les chapitres. Le modèle tient également ses promesses sur la route.

Ce que KBB a aimé :

– L’aspect moderne

– Système multimédia complexe, mais merveilleux

– Écran de 10,25 pouces

– La qualité partout

– Un moteur puissant pour aller de pair avec la structure légère

– Un châssis solide pour une maniabilité impressionnante

VUS compact de luxe : Audi Q5 2021

Le petit Q3 d’Audi a peut-être perdu sa couronne au profit du GLA, mais le Q5 restaure l’honneur de la famille avec cette victoire, sa quatrième d’affilée dans un segment très âprement disputé. Le constructeur allemand s’est sagement abstenu de s’asseoir sur ses lauriers et continue de donner à son modèle des mises à jour et des améliorations chaque année.

KBB a trouvé que le modèle 2021 présente un équilibre de qualités que l’on ne retrouve pas dans les autres VUS de la catégorie. L’ajustement et la finition sont d’une qualité uniformément élevée. L’édition 2021 est mise à jour pour inclure de nouvelles caractéristiques, et les moteurs disponibles sont tous excellents à leur manière.

Ce que KBB a aimé :

– Mises à jour en matière de technologie et de sécurité

– Un beau design moderne

– La nouvelle variante Sportback

– Toute la technologie attendue d’une Audi

– Fonctions de sécurité avancées

– Sièges en cuir de série

– La traction intégrale de série

VUS intermédiaire de luxe : Genesis GV80 2021

Le premier modèle utilitaire à porter le logo Genesis remporte le prix dans la catégorie des VUS de luxe de taille moyenne dès sa première tentative. KBB a été séduit par son environnement intérieur élégant et clairement haut de gamme, son aspect extérieur classique et son groupe motopropulseur bien adapté. Et c’est sans parler du prix, nettement en deçà de ce qu’offrent les concurrents dans ce segment.

Ce que KBB a aimé :

– Une aubaine pour ce qu’il offre

– Qualité de la finition intérieure

– Beaucoup d’équipement pour le prix

– Des groupes motopropulseurs sympathiques

– Des dispositifs de sécurité à foison

– Dans l’ensemble, beaucoup de points forts et très peu de points faibles

