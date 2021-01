Comparaison | Kia Seltos 2021 vs Chevrolet Trailblazer 2021

Le segment des VUS qui se situent entre les formats compacts et sous-compacts est en vogue en ce moment. Les VUS étaient déjà très prisés, mais depuis que les constructeurs ont découvert un moyen de rendre suffisamment compacts les systèmes à quatre roues motrices pour qu’ils puissent les intégrer à de plus petits véhicules, les utilitaires sous-compacts sont encore plus populaires.

Les Canadiens, en particulier, apprécient la tranquillité d’esprit que procure la traction intégrale. Ils étaient donc prêts à acheter des véhicules plus gros, si nécessaire. Bien sûr, l’efficacité leur est aussi importante, alors ils acceptent aussi de composer avec un moteur de plus petite cylindrée.

Des véhicules comme le Chevrolet Trailblazer et le Kia Seltos — deux des toutes dernières nouveautés du segment — démontrent que l’on peut avoir le meilleur des deux mondes ; l’efficacité d’un modèle compact et d’un groupe motopropulseur turbocompressé, mais les capacités d’une plateforme à rouage intégral avec un impact négligeable sur l’espace intérieur.

À voir aussi : Comparaison : Hyundai Kona 2020 vs Kia Seltos 2021

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chevrolet Trailblazer 2021

Avec l’arrivée du Blazer en 2020, il semblait naturel que le Trailblazer puisse lui aussi effectuer un retour. Ainsi, son arrivée n’est pas entièrement surprenante. Ce qui l’est, c’est qu’il soit le plus petit des deux.

Il faut se rappeler que le Trailblazer était auparavant une version soit plus grande, soit plus sophistiquée du Blazer. Les choses sont un peu différentes cette fois-ci ; le Trailblazer est plus petit et son prix de base est beaucoup plus bas (23 798 $) que le Blazer (37 198 $).

Une mise à niveau stylistique importante

Rappelez-vous, en outre, que le dernier Trailblazer — surtout en configuration EXT à trois rangées — n’était pas vraiment beau à voir. Le modèle de base ressemblait un peu à une version en cire du Tahoe qu’on aurait laissé fondre au soleil. La version EXT, quant à elle, semblait avoir été conçue sans aucun clin d’œil aux proportions ; sa ligne de toit étrangement haute et son empattement plus long nous donnaient l’impression qu’il avait été scié en deux et rapiécé.

Ce nouveau Trailblazer ne souffre de rien de tout cela. Son allure est nerveuse avec des traits stylistiques bien positionnés, surtout en préparation RS, comme ici. J’adore le toit noir avec sa couleur rouge contrastante. J’adore le subtil aileron de toit. Idem pour les phares qui prennent une approche à la Jeep Cherokee où les phares de jour sont placés au-dessus des phares, sur les extrémités avant du capot. Franchement, le Trailblaer est un véhicule à l’allure cool et, à part les rails de toit plastifiés et bon marché, c’est un coup de circuit stylistique, exactement ce dont Chevrolet avait besoin.

À voir aussi : Essai du Chevrolet Trailblazer 2021 : c’est approuvé !

Plus petit, est-ce mieux ?

En ce qui concerne la puissance, il y a deux choix de moteur, mais cela dépend si vous voulez une version à traction ou à rouage intégral. La première est équipée d’un 3-cylindres turbo de 1,2 litre qui développe 137 chevaux et 162 livres-pieds de couple. La seconde est pourvue d’un 3-cylindres turbo de 1,3 litre développant 155 chevaux et 174 livres-pieds de couple, et c’est ce que notre modèle d’essai avait sous le capot.

Cette mécanique est réactive et percutante. Elle répond bien aux sollicitations de l’accélérateur et la transmission automatique à neuf rapports se comporte bien pour suivre le rythme du moteur, sans se mélanger inutilement comme c’est parfois le cas avec une boîte ayant autant de vitesse jumelée à un si petit moteur. (Les versions à traction sont dotées d’une boîte automatique à variation continue. Bien que ce soit la solution la plus efficace, ce n’est pas la plus intéressante ni la plus silencieuse). Quoi qu’il en soit, si la réponse de la boîte de vitesses est plutôt bonne, ce tout petit moteur finit par s’essouffler et les dépassements sur l’autoroute peuvent être un peu hasardeux.

Dans l’ensemble, avec le moteur de 1,3 litre, le modèle se déplace bien et ça va se refléter au chapitre des ventes.

L'intérieur

Ce type de VUS s’adresse à un jeune public, ce qui explique les touches colorées pour égayer un peu l’intérieur, par exemple des collerettes rouges sur les cadrans, des coutures rouges contrastées et même un faux fini d’aluminium brossé teinté rouge autour des bouches d’aération et à la base de la console centrale. C’est plus éclatant que ce que l’on voit à l’intérieur du Seltos.

Mais ce que je retiens, c’est que même si ce véhicule se situe quelque part entre un VUS compact et sous-compact, l’intérieur est suffisamment spacieux pour accueillir quatre adultes. Vous pouvez remercier le toit surélevé pour cela.

Bien sûr, le nécessaire côté techno est là, comme les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, un système audio Bose à sept haut-parleurs avec écran tactile de huit pouces, un point d’accès WiFi, le chargement sans fil et même des sièges en similicuir.

Kia Seltos 2021

Le constructeur sud-coréen Kia se pointe avec un concurrent très compétent dans le segment du Trailblazer, bien qu’il se présente de façon un peu plus sérieuse, traditionnelle.

Comme aucun autre

Vous ne confondrez pas ce Kia avec un autre modèle. Le traitement des phares est encore plus étrange qu’il ne l’est avec le Trailblazer. Contrairement à ce qu’on voit avec le Chevrolet, les éléments qui s’alignent avec le haut de la calandre sont les phares, ceux qui sont dessous, les clignotants. Ils ont certes un aspect distinctif, mais il faut savoir que l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) les a jugés insuffisants pour que le Seltos hérite de sa meilleure cote en matière de sécurité.

Dans l’ensemble, l’avant, l’arrière et la posture du modèle contribuent à différencier le Seltos du Trailblazer ; c’est le véhicule à l’apparence la plus mature.

À voir aussi : Essai du Kia Seltos 2021 : À quel moment un VUS sous-compact n’est-il plus sous-compact ?

Un intérieur techno, mais pas rigolo

À première vue, l’intérieur du Seltos mise sur la simplicité. Il n’y a pas d’accents colorés comme dans le Trailblazer, ce qui se traduit par un aspect monochrome. Cependant, en analysant de plus près les endroits qui attirent le plus l’attention des occupants, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup d’éléments intéressants. Le tableau de bord est doté d’un écran TFT massif de sept pouces que même la nouvelle K5 GT-Line, plus chère, ne reçoit pas. En comparaison, l’unité du Trailblazer ne tient pas la mesure.

La version SX (haut de gamme) que nous avons essayée profitait aussi d’un écran principal de 10,25 pouces pour le système multimédia (un écran de 8 pouces est standard sur les versions inférieures) qui permet de choisir parmi six thèmes différents offrant des « sons de la nature ». Et nous ne parlons pas de « thèmes » qui ne font que changer l’apparence de l’interface utilisateur ; ils sont là pour vous aider à relaxer en diffusant un son relaxant grâce à l’excellent système Bose à huit haut-parleurs. Vous pouvez choisir le son relaxant des vagues qui s’écrasent sur la plage, d’une forêt animée et de ses bourdonnements et gazouillis d’oiseaux et même le vacarme apaisant d’un café, entre autres (il y en a six au total).

Quel est l’intérêt de tout cela ? Eh bien, je me suis aussi posé la question jusqu’à ce que je me retrouve sur une longue route, ne voulant pas vraiment écouter de la musique (Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux pris en charge) ou la radio. Le thème des jours de pluie m’a satisfait. Voilà une fonctionnalité dont on ne penserait jamais avoir besoin !

Si vous voulez animer les choses, les collerettes autour des haut-parleurs peuvent réagir avec votre type de musique. J’ai trouvé cette fonctionnalité de mauvais goût quand je l’ai expérimentée pour la première fois avec le Soul et cela n’a pas changé. Heureusement, elle peut être désactivée.

Un vrai turbo

Alors que le Trailblazer reçoit deux moteurs turbo, le Seltos en propose un (1,6 litre), de même qu’un autre à aspiration naturelle (2 litres). Le moteur turbo est plus puissant que celui de 1,3 litre de Chevrolet, tandis que le 2 litres fait le pont entre les deux.

Le 4-cylindres turbo du Seltos est vigoureux avec 175 chevaux et 196 livres-pieds de couple. Si vous pensiez que le Trailblazer est rapide au démarrage, le Seltos le laisse derrière et continue de le faire à mesure que la vitesse augmente, le tout soutenu par une transmission à double embrayage à sept vitesses. Vous ne ressentirez pas la même baisse de puissance à des vitesses plus élevées, ce qui indique une fois de plus que le Kia est peut-être le véhicule le plus complet. Cependant, il est un peu plus nerveux sur les petites bosses que le Trailblazer, ce qui peut entraîner quelques moments d’égarement.

Comme le Trailblazer, le Seltos est beaucoup plus spacieux que son aspect extérieur ne le laisse supposer. En fait, ces deux véhicules offrent presque le même espace à l’avant et à l’arrière ; ce n’est donc pas ce qui va influencer le choix des acheteurs potentiels pour l’un ou l’autre véhicule. La lunette du Seltos est cependant un peu plus petite que celle du Trailblazer, de sorte que la vue à l’arrière est meilleure à bord du Chevrolet.

Avantage Chevrolet Blazer

Le style du Trailblazer est vraiment accrocheur. Il est agressif sans être trop ou pas assez beau. Et il montre ce que Chevrolet peut faire sur le plan du design quand ses concepteurs reçoivent un peu plus de liberté.

Avantage Kia Seltos

Le système multimédia du véhicule est assez impressionnant, mais l’élément le plus intéressant demeure son moteur. Il offre une grande puissance, une réponse impressionnante à presque n’importe quelle vitesse, conférant au modèle de belles qualités athlétiques.

Similitudes

Ce qu’il faut retenir de ces deux véhicules, c’est l’espace l’intérieur, tant pour les occupants que pour le matériel. Il est difficile de croire que des multisegments comme ceux-ci puissent offrir l’avantage de la traction intégrale tout en offrant suffisamment d’espace pour la plupart des adultes.

Verdict

En fin de compte, on parle de deux bons choix dans le segment. Tous deux offrent beaucoup d’espace intérieur, des groupes motopropulseurs suffisamment puissants, et des tractions intégrales très performantes. La puissance du Seltos — surtout en version turbo - et son système multimédia lui donnent un léger avantage. Notre suggestion ? Essayez les deux.

Chevrolet Trailblazer RS 2021

On aime

Prix d’entrée

Style

On aime moins

Moteur qui s’essouffle à des vitesses plus élevées

Système multimédia un peu fade

Kia Seltos SX 2021

On aime

Puissant moteur turbo

Système d’infodivertissement

Une capacité de chargement généreuse

On aime moins

Style qui ne convient pas à tout le monde

Il devient rapidement coûteux

Fiches techniques