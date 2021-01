Jeep dévoile son Grand Cherokee L à sept places

Le Jeep Grand Cherokee n’a pas subi une refonte depuis 10 ans. Hier, son créateur a enfin présenté une nouvelle mouture. Dans un premier temps, nous avons droit au Jeep Grand Cherokee L, une version à trois rangées (et sept places). Elle sera suivie en cours d’année par la version régulière, ainsi qu’une variante hybride.

La nouvelle génération du Grand Cherokee est construite sur une nouvelle plateforme, différente de celle qui servira le futur Grand Wagoneer, en développement à l’heure actuelle. Le modèle repose toujours sur une structure monocoque, composée à 60 % d’acier à haute résistance, alors que le capot, le hayon et le sous-cadre avant, notamment, sont en aluminium pour alléger le véhicule.

L’intérieur

Pour la première fois de l’histoire du modèle, on va retrouver trois rangées de sièges dans le Grand Cherokee. Les acheteurs auront le choix entre une banquette ou des sièges de type capitaine à la deuxième rangée.

Le design du tableau de bord s’apparente à celui que recevra le Grand Wagoneer, sauf qu’il y a moins d’écrans. Tout de même, le nouveau Grand Cherokee profitera d’un écran multimédia plus massif (10,1 pouces), ainsi que d’un autre écran de 10,25 pouces devant le conducteur. En option, Jeep offrira un affichage tête-haute sur écran de 10 pouces. Sans surprise, le conducteur pourra grandement personnaliser l’affichage situé devant lui. Le nouveau système multimédia UConnect 5 (cinq fois plus rapide que le Uconnect 4) sera accessible via l’unité de la console centrale.

Sous le capot

Mécaniquement, on retrouve des moteurs bien connus, soit le V6 Pentastar de 3,6 litres qui génère 290 chevaux et 257 livres-pieds de couple. Il sera offert de série avec le modèle de base. Sinon, il y a le V8 Hemi de 5,7 litres et ses 357 chevaux et ses 390 livres-pieds de couple. Avec le premier moteur, le nouveau Grand Cherokee pourra remorquer jusqu’à 6200 livres (2812 kg), avec le deuxième, 7200 livres (3266 kg), des données inchangées. Dans les deux cas, la puissance sera canalisée par une transmission automatique à huit rapports.

Le Grand Cherokee sera toujours livrable avec différents systèmes de traction intégrale. Celui de base est un système automatique nommé Quadra-Trac I. Le Quadra-Trac II est également automatique, mais il ajoute une gamme basse (bas régime). Quant au Quadra-Drive II, il ajoute un différentiel arrière à glissement limité contrôlé électroniquement. Dans chacun des cas, le système peut déconnecter automatiquement l’essieu avant pour favoriser l’économie de carburant.

Jeep a confirmé l’ajout éventuel d’une version hybride rechargeable, ainsi que différentes variantes axées sur la performance.

Quant à la version L présentée, elle va se positionner entre le Grand Cherokee et le futur Grand Wagoneer.