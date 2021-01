Bentley a augmenté ses ventes en 2020, malgré la pandémie

L’année 2020 a été très dure pour la très grande majorité des constructeurs automobiles. Sans surprise, elle n’a pas touché aussi durement un fabricant comme Bentley qui s’adresse à une clientèle qui a assurément plus peur du coronavirus que de la fin du mois.

Cela démontre à quel point les écarts sont majeurs entre certaines tranches de la société.

En fait, pour Bentley, les douze derniers mois ont été une période record. Concrètement, le constructeur d’origine britannique a terminé l’année 2020 avec 11 206 livraisons, battant son précédent record de 11 089, établi en 2017. Le résultat de 2020 représente également une hausse d’environ 2 % par rapport à 2019.

Les nouvelles Flying Spur et Continental V8 ont grandement contribué à cette augmentation avec leur première année complète de ventes sur le marché. La version mise à niveau du Bentayga a aussi eu son rôle à jouer, elle qui s’est pointée en cours d’année.

Incroyablement, les prévisions de Bentley pour 2020 étaient encore plus élevées. La pandémie de coronavirus les a quand même affectées.

« Même si nous prévoyions des ventes plus importantes avant que la pandémie ne frappe, si l’on considère le niveau des restrictions dans le monde entier pendant la majeure partie de l’année, réaliser des ventes record est une bonne mesure de notre potentiel », a déclaré Adrian Hallmark, président et chef de la direction de Bentley, via un communiqué.

La Chine a été le plus grand marché de la firme avec 2880 unités écoulées, soit 26 % du total des ventes de l’entreprise. Cela représente une augmentation de 48 % par rapport à 2019.

Pour l’ensemble des Amériques, il y a eu 3035 modèles livrés, soit une hausse de 4 % par rapport à 2019. Au niveau mondial, cela représente environ 27 % des résultats de l’entreprise.

En 2021, Bentley devrait à nouveau enregistrer de fortes ventes, notamment grâce au Bentayga qui va poursuivre sur sa lancée depuis sa refonte de mi-parcours. La Flying Spur V8, redessinée, devrait également faire parler d’elle. Bentley a également promis un deuxième modèle hybride rechargeable pour rejoindre le Bentayga hybride au sein de la gamme.