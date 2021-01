La Route 66 : Sinclair Gay Parita, la station-service des stations-service

Alors que la pandémie oblige la plupart d’entre nous de rester bien sagement à la maison ou dans le voisinage immédiat en cette fin d’année, nous revisitons (virtuellement) plusieurs des endroits mémorables de cette route mythique qu’est la Route 66. Aujourd’hui, notre deuxième arrêt alors qu’on s’attarde à un incontournable du trajet, la station-service Sinclair Gay Parita.

On ne peut qu’imaginer à quoi pouvaient ressembler les stations-service de la Route 66 à l’époque des années 30, 40 ou 50. Heureusement, un arrêt au Sinclair Gay Parita fait mieux que ça ; il nous replonge au cœur de cette période.

C’est en 1934 qu’apparaît sur la Route 66 une station-service du nom de Sinclair Gay Parita. Son fondateur, Fred Mason, la baptise en l’honneur de sa femme, Gay. Cette dernière va rendre l’âme en 1953 et seulement deux années plus tard, un incendie rase l’endroit. Normalement, les choses auraient dû en rester là, mais c’était sans compter sur un certain Gary Turner.

Au début des années 2000, Gary Turner, alors à la retraite, se porte acquéreur de l’emplacement et décide de le faire revivre. Il rebâtit la station en s’inspirant des photos de l’époque et du style qu’avançait ce genre d’établissements dans les années 30. La place pouvait toujours être reconnue comme le Sinclair Gay Parita, mais aussi comme le Gary’s Gay Parita. Des voitures anciennes ont été disposées ici et là et comme par magie, l’ambiance de l’époque était recréée.

Derrière cette Nash, une clôture de bois a été installée par les nouveaux propriétaires et permet aux touristes d’y laisser leur griffe. Nous avons bien sûr profité de l’occasion pour y apposer la nôtre, en français s’il vous plaît. D’ailleurs, fait intéressant à observer, on retrouve des messages dans quantité de langues sur cette muraille ; les visiteurs du Sinclair Gay Parita viennent de partout à travers le monde, littéralement.

À l’intérieur du bâtiment principal, on effectue aussi un voyage dans le temps en étant littéralement submergé par des items appartenant à différentes époques. Gary Turner et sa femme, Lena, ont accueilli les visiteurs jusqu’en 2015, l’année où celui qui avait redonné vie à l’endroit a tristement rendu l’âme à l’âge de 70 ans.

Heureusement, sa fille Barbara a pris la relève en compagnie de son conjoint George, et la réouverture de l’endroit à l’été 2016 a permis aux nombreux pèlerins de la Route 66 d’y faire de nouveau un arrêt inoubliable.

Un arrêt à la station Sinclair ne se limite pas seulement à la visite du bâtiment principal. L’endroit est vaste et comprend plusieurs édifices. Autour de ceux-ci, on retrouve quantité de véhicules anciens, dont plusieurs, judicieusement, ont été choisis avec la livraison de carburant comme thématique.

Dans ce genre de site touristique, on se laisse d’abord émerveiller par tout ce qu’on peut y apercevoir. Cependant, lorsqu’on y passe plus de 15 ou 20 minutes, on observe certaines choses différemment. Si la vue de certaines voitures anciennes abandonnées peut paraître acceptable dans le cas de modèles plus communs, elle écorche davantage le cœur lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui a plus de valeur et se veut plus rare sur le marché, comme cette Packard.

Il y a peut-être de l’espoir, toutefois, puisqu’on semble travailler sur cette dernière… Blague à part, l’humour est à l’honneur sur les terrains du Sinclair Gay Parita. George, qui accueille les touristes, se veut sympathique, avenant et a conservé le sens de la dérision de son beau-père, une caractéristique qui a contribué à rendre l’endroit célèbre.

Si vous faites un arrêt à ce site devenu hautement touristique, vous serez toujours certains de trouver quelqu’un pour vous accueillir alors que les propriétaires de l’endroit habitent une maison qui se situe tout juste derrière. On peut apercevoir une parcelle de cette dernière sur notre photo qui met en vedette un camion Dodge dont les meilleurs jours sont de lointains souvenirs.

En bien meilleur étât, ce camion lourd appartenant aux premières années de production de la première génération des modèles de la Série F chez Ford (1948-1950) repose à l’intérieur d’un autre bâtiment qui se veut un musée en soi avec ses nombreux artefacts.

En fait, voilà le genre d’endroit qui fait qu’une visite qui ne doit durer que 15 minutes peut s’étendre sur quelques heures. Les anecdotes sont nombreuses à cet effet sur le Net alors que plusieurs touristes mentionnent que le court arrêt qu’ils avaient prévu s’est transformé en pause de quelques heures.

Et voilà exactement pourquoi il faut se donner du temps pour parcourir la Route 66. Dans notre cas, celui-ci était compté et il nous a été nécessaire de quitter certains endroits plus promptement que nous l’aurions souhaité. Un troisième (!) voyage est à prévoir en ce qui concerne l’auteur.

Voilà un des véhicules dont s’était porté acquéreur Gary Turner. Il est incroyable de penser que ce camion est identique à ceux qui approvisionnaient la station lors de son ouverture, en 1934. Un moment passé aux côtés d’un monument de la sorte (on dépasse l’univers de l’automobile ici) est une expérience qui remplit d’humilité.

Il y a peut-être de l’espoir pour ce camion qui semble être potable au niveau de la structure, mais puisqu’il s’agit d’un modèle encore facile à trouver sur le marché, pariez que cet exemplaire va continuer à décorer l’endroit pendant de nombreuses années.

Tout est dans les détails et la subtilité sur la Route 66…

La station Sinclair est située sur une des vieilles parties de la Route 66 et on peut en avoir un aperçu en observant de près le bitume qui recouvre le tracé. Si vous décidez d’en apprendre un peu plus sur l’endroit, voire planifier un arrêt, sachez que la station est à une quarantaine de kilomètres de la ville de Springfield, au Missouri. Plus précisément, le lieu est localisé à 5 km de la ville de Halltown, un bled qui compte 176 âmes.

