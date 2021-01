La Route 66 : l’unique motel Wigwam et ses chambres en forme de tipi

Alors que la pandémie oblige la plupart d’entre nous de rester bien sagement à la maison ou dans le voisinage immédiat en cette fin d’année, nous revisitons (virtuellement) plusieurs des endroits mémorables de cette route mythique qu’est la Route 66. Aujourd’hui, notre premier arrêt.

Dans la localité d’Holbrook, en Arizona, un motel unique attire le regard des curieux qui empruntent la mythique Route 66. Le Wigwam Motel est l’un des rares vestiges d’une époque révolue, une période qu’il est possible de revivre en y passant la nuit.

Les motels Wigwam, aussi connus sous le nom de villages Wigwam, faisaient partie d’une chaîne d’établissements qui a vu le jour entre les années 1930 et 1950. Au total, sept villages du genre ont vu le jour et on fait le bonheur des voyageurs et des touristes au fil du temps. Celui situé à Holbrook est l’un des trois qui a survécu et il est l’un des deux localisés sur le célèbre tracé, l’autre étant situé dans la région de Rialto/San Bernardino, en Californie. À l’établissement de Holbrook, une voiture ancienne est garée devant chacune des chambres, ce qui ajoute au cachet de l’endroit.

C’est en circulant à travers la ville de Cave City, au Kentucky, que Chester E. Lewis a aperçu le premier village Wigwam, construit en 1937 par l’architecte Frank Redford. Le premier n’a pas tardé à acheter des copies des plans et il s’est entendu avec le deuxième sur une forme de droits d’exploitation à être versés. Il a ensuite fait construire son propre village Wigwam à Holbrook, en Arizona. La tâche fut terminée en 1950 et puisque le motel fut le sixième du genre, il est tout bonnement identifié comme le village #6.

Les références au film Cars (les bagnoles) sont omniprésentes le long de la Route 66, l’œuvre des studios Pixar ayant été fortement inspirée par l’histoire du mythique tracé. D’ailleurs, dans le long métrage, un clin d’œil est donné aux motels Wigwam alors qu’il est possible d’apercevoir le Cozy Cone Motel dont chaque chambre prend la forme d’un cône orange - un objet que l’on connaît trop bien au Québec.

Les unités du motel Wigwam sont en fait des tipis. Chacune propose deux lits à deux places, une télévision, un climatiseur et propose un style rétro. À l’arrière, derrière la salle principale, se trouve une toilette munie d’une douche. L’emplacement de Holbrook compte 15 tentes numérotées de 1 à 16 (le numéro 13 a été volontairement omis).

Le motel Wigwam #6 a été opéré par Chester E. Lewis jusqu’au milieu des années 70 (les sources ne s’entendent pas sur la question), une période correspondant à l’apparition de l’autoroute 40 qui a détourné la circulation de la Route 66. Il l’a alors vendu et ce dernier est demeuré opérationnel, mais seulement pour la vente d’essence. Deux années après la mort de Chester E. Lewis, en 1986, ses deux fils, Clifton et Paul, de même que sa fille, Elinor, ont décidé de le racheter et de rénover l’établissement. Ils l’ont rouvert en 1988. Depuis 2002, le village fait partie du registre national de lieux historiques américains.

Les voitures du motel Wigwam sont essentiellement décoratives, mais ne vous avisez pas d’y monter ou de faire une offre aux propriétaires de l’endroit ; elles ne sont pas à vendre. Si vous passez par là et que vous souhaitez y aller de quelques clichés, le meilleur temps pour le faire est entre 12 h et 16 h, soit entre les départs et les arrivées des voyageurs. Avec des véhicules modernes dans le décor, le résultat n’est pas aussi intéressant.

L’aspect rétro du motel est respecté au maximum. Il est impossible de trouver une machine à glace sur place et aucun téléphone n’est branché dans les chambres. Disons que depuis l’avènement des cellulaires, c’est moins grave. Les réservations s’inscrivent à la main dans un cahier à la réception qui n’ouvre que sur le coup de 15 h ou de 16 h. Aucune prise de courant à trois entrées n’est présente dans les tipis.

Le motel est situé sur la dernière portion de la Route 66 lorsque votre trajet se fait d’est en ouest. Situé à environ 570 milles du quai de Santa Monica, en Californie, l’établissement pourrait être votre premier arrêt si vous réalisez le trajet en sens inverse. N’oubliez pas de réserver, toutefois, car les places s’envolent rapidement.

De nombreuses attractions touristiques sont situées dans les environs du motel Wigwam. Parmi elles, on compte la forêt pétrifiée où il est possible d’observer des milliers de troncs d’arbres fossilisés. Non loin de Holbrook se trouve également le Grand Canyon, un endroit incontournable lorsqu’on se trouve dans cette région des États-Unis.

Voilà peut-être le véhicule le plus original qui sert de décoration devant les tipis.

Chaque tipi repose sur une base au diamètre de 14 pieds et s’élève à 32 pieds. Étonnamment, les chambres sont plus spacieuses qu’elles en ont l’air, vues de l’extérieur. Surtout, les murs de pierre isolent bien des bruits extérieurs, notamment de celui généré par le passage des trains ; la voie ferrée n’est située qu’à quelques mètres de la place.

Il est de circonstance de trouver une Hudson Hornet devant une des chambres de l’endroit, puisque c’est une des voitures principales du film Cars.

Cette Nash Airflyte est un modèle d’une grande rareté. Si l’idée de décorer chaque tipi d’une voiture ancienne et géniale, il est plus triste de trouver un produit aussi rarissime qui mériterait certainement un meilleur sort.

Cette Ford 1957 repose sous une toiture adjacente à l’édifice principal. Au départ, de dernier était un tipi géant et il était flanqué de deux autres, plus petits, qui faisaient office de toilettes. Malheureusement, ces édifices ont été rasés pour faire place à un bâtiment plus moderne et fonctionnel.

À l’intérieur de l’office, un musée comprenant des objets ayant appartenu à Chester E. Lewis a été aménagé et est ouvert au public.

Certains des véhicules présents sur place feraient la joie de collectionneurs et de restaurateurs.

La camionnette Studebaker qui repose à l’avant est celle que possédait le propriétaire original de l’endroit, Chester E. Lewis.

