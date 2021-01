Les 12 voitures neuves les plus abordables au Canada en 2020-21

Auto123 présente à nouveau cette année les voitures les plus abordables au Canada en 2020-21.

Le coût de la vie augmente sans cesse et les derniers mois plus difficiles causés par la pandémie de la Covid-19 n’ont certainement pas aidé le portefeuille des ménages canadiens. Mais, comme on a pu l’observer, les Canadiens ont délaissé les transports en commun depuis le printemps 2020 au profit de l’automobile Si certains peuvent se permettre d’entrer dans une salle de montre d’une marque luxueuse pour leur nouveau véhicule, d’autres doivent joindre les deux bouts et l’acquisition d’une nouvelle voiture signifie une dépense additionnelle.

Qui plus est, il ne faut pas oublier que la catégorie des sous-compactes est sur son déclin. Heureusement, il reste encore quelques aubaines à saisir au sein de cette industrie de plus en plus onéreuse. Nous avons fait le tour pour vous. Voici sans plus tarder les 10 voitures les plus abordables au Canada en cette fin 2020… et deux mentions honorables qui se vendent à un tarif inférieur à 20 000 $.

12e position : Subaru Impreza Commodité 2021 à boîte manuelle 19 995 $ + 1675 $ de frais

Elle a manqué notre palmarès par deux positions et quelques dollars à peine, mais à ce prix, il s’agit de la seule voiture sous les 20 000 $ à venir d’office avec un rouage intégral… et l’un des meilleurs de surcroît.

11e position : Nissan Kicks S 2020 à boîte CVT 19 398 $ + 1800 $ de frais

Le constructeur nippon a dévoilé la livrée 2021 du Kicks il y a quelques jours à peine, mais pour les chasseurs d’aubaines, le Kicks S 2020 représente une belle prise, d’autant plus qu’il s’agit de l’un des seuls véhicules à moins de 20 000 $ au Canada à venir avec une boîte de vitesses automatique… de type CVT dans ce cas-ci. Bon, c’est vrai, il n s’est pas classé au sein de notre top 10, par moins de 250 $ en plus, mais bon, il mérite au moins une mention honorable.

10e position : Toyota Corolla L 2021 à boîte manuelle 19 150 $ + 1670 $ de frais

Quand nous avons fait l’exercice en 2018, la voiture la plus chère de cette liste était une Toyota Yaris. Comme vous le savez peut-être, la Yaris n’est plus dans les plans du constructeur. De toute manière, la Corolla – même en livrée L à boîte manuelle – est une bien meilleure voiture que la Yaris tant au niveau des dimensions que du confort. Et puis, il y a un autre aspect à considérer avec la Corolla : la fiabilité.

9e position : Nissan Sentra S 2021 à boîte manuelle 19 198 $ + 1800 $ de frais

Au neuvième rang de l’économie, on retrouve une berline compacte qui vient à peine d’être rafraîchie. Et même s’il faut être un adepte de la boîte manuelle pour repartir au volant de la Sentra S – la livrée la moins dispendieuse de la gamme Sentra –, la nouvelle génération du modèle est à des années-lumière de l’ancienne au niveau de la qualité.

La Sentra 2021 remodelée a récemment nommée parmi les finalistes pour le prestigieux prix Voiture nord-américiane de l'année 2021 du l'organisme NACTOY (North American Car of the Year).

8e position : Hyundai Elantra Essential 2021 à boîte manuelle 17 899 $ + 1725 $ de frais

À peine renouvelée, la berline coréenne demeure dans le peloton de tête de l’économie. C’est vrai, il s’agit d’une autre berline compacte qui oblige son conducteur à savoir manier le levier d’une boîte de vitesses manuelle, mais en revanche, l’Elantra peut se targuer d’offrir l’une des meilleures garanties de l’industrie, en plus d’être riche en équipement. À vous de voir si vous appréciez cette nouvelle silhouette qui ne laisse personne indifférent.

7e position : Kia Forte LX 2020 à boîte manuelle 17 695 $ + 1645 $ de frais

Même son de cloche chez Kia qui, au cas où vous ne le sauriez pas encore, partage sa plateforme et ses organes mécaniques avec la Hyundai Elantra. L’autre constructeur coréen qui d’habitude propose des véhicules un tantinet plus chers que son partenaire d’en face, coiffe Hyundai à notre liste des aubaines. Il faut tout de même mentionner que la Forte LX retenue pour ce palmarès est une livrée 2020, contrairement à l’Elantra 2021.

6e position : Hyundai Venue Essential 2020 à boîte manuelle 17 099 $ + 1825 $ de frais

Un autre bolide coréen, cette fois sous forme « utilitaire », le Hyundai Venue qui, rappelons-le, est basé sur une plateforme de Hyundai Accent, est disponible à un prix très abordable. Ne vous laissez pas influencer par le look de petit camion, le Venue qui imite le Nissan Kicks avec deux roues motrices seulement. Pour repartir au volant de cette livrée économique, il faut toutefois accepter une fois de plus de conduire un véhicule muni d’une boîte manuelle. Notez qu’il s’agit d’une livrée 2020, le Venue 2021 qui ajoute quelques dollars à la facture.

5e position : Nissan Versa S 2021 à boîte manuelle 16 498 $ + 1800 $ de frais

Avec le départ de la Micra, Nissan voulait redonner à son réseau de concessionnaires une voiture abordable. La berline Versa effectue donc un retour pour 2021. La même recette que par le passé dans un nouveau moule. Ici aussi, la boîte manuelle est de mise.

4e position : Kia Rio LX 2020 à boîte manuelle 15 495 $ + 1595 $ de frais

Kia croît encore aux voitures sous-compactes puisque la Rio est encore au menu en 2021. Le prix affiché ci-dessus est toutefois celui d’une livrée 2020. Sachez que la berline du même nom est plus chère à acquérir. Vous êtes avertis!

3e position : Hyundai Accent 5 portes Essential 2020 à boîte manuelle 14 949 $ + 1625 $ de frais

Si la Kia Rio poursuit sa route en 2021, la cousine de celle-ci, la Hyundai Accent, mord la poussière au profit du Venue, mécaniquement identique. Mais, il reste encore des Accent dans les salles de montre du pays.

Comme vous pouvez le constater, l’Accent la moins dispendieuse est une version à boîte manuelle également.

2e position : Mitsubishi Mirage ES 2020 à boîte manuelle 12 298 $ + 1575 $ de frais

Le constructeur aux trois diamants se considère comme un producteur de VUS, mais il ne faut pas oublier sa porte d’entrée, une diminutive citadine équipée d’une anémique mécanique 3-cylindres atmosphérique. Heureusement, avec la boîte manuelle, l’expérience de conduite est un peu plus dynamique!

1re position : Chevrolet Spark LS 2021 à boîte manuelle 10 198 $ + 1600 $ de frais

Nous voici rendus à l’échelon supérieur de l’économie automobile au Canada et, contrairement à la Mirage, le conducteur d’une Chevrolet Spark profite d’un moteur 4-cylindres un peu plus puissant que celui de la nipponne. Et même si elle consomme un peu plus que la Mitsubishi, nous croyons que la Spark est une bien meilleure voiture que la Mirage.