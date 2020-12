Hyundai nous rappelle qu’un Kona N s’en vient

Nous savions depuis fin 2019 que la division performance N de Hyundai s’était mis au travail sur une version plus puissante de son Kona. Depuis le printemps, nous savons également que l'édition sportive du petit multisegment recevra environ 275 chevaux de son groupe motopropulseur, grâce à un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres déjà présent dans la Veloster N, et obtiendra une configuration de traction intégrale.

Maintenant, afin que personne n'oublie que cette petite fusée de poche est en route, Hyundai a publié de nouvelles images sur le thème des fêtes.

Ce que nous savons d'autre

Hyundai a également confirmé que le Kona N sera basé sur le nouveau Kona retravaillé qui arrivera sur certains marchés au début de 2021, et quelques mois plus tard en Amérique du Nord en tant que modèle 2022. L'offre de produits pour le Kona N comprendra des options de couleurs exclusives.

Des images qui circulent en ligne révèlent également que la version N du Kona aura de nouvelles roues, des embouts d'échappement plus grands et, bien sûr, des écussons N bien visibles.

Les autres rumeurs

En outre, Hyundai s’est jusqu'à présent abstenu de fournir des images de l'intérieur du Kona N, mais on spécule que le modèle aura un écran d'info-divertissement de 10,25 pouces et un groupe d'instruments de la même taille, ce qui fera beaucoup d'espace dédier aux écrans. Attendez-vous à des sièges bien profilés, à un éclairage ambiant et peut-être même à des coutures contrastées pour le rembourrage.

Les acheteurs auront probablement le choix entre une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 8 rapports à double embrayage.

N'oublions pas par ailleurs que Hyundai va lancer une variante Kona N-Line, plus sportive d’apparence et par son comportement, mais sans qu’elle soit une véritable version N de performance. Cette version est attendue chez les concessionnaires au deuxième trimestre 2021.

