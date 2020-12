Le Toyota Land Cruiser retiré du marché américain après 2021

Le Toyota Land Cruiser n’est pas commercialisé au Canada, mais il demeure un modèle surveillé par les amateurs en raison de ses indéniables compétences hors route. Chez nous, on a en fait droit à une version Lexus du modèle avec le LX.

Concernant le sort du Toyota Land Cruiser, des rumeurs circulent depuis quelques années déjà sur son éventuelle disparition du marché américain. L’actuelle génération est en production depuis 2007. Elle a profité de mises à niveau depuis, mais jamais d’une refonte complète. Toyota a confirmé via courriel au magazine Road & Track que l’année 2021 sera la dernière année pour le Land Cruiser.

« Le Toyota Land Cruiser est un nom légendaire depuis plus de 60 ans. Bien qu’il sera abandonné aux États-Unis après l’année modèle 2021, nous restons engagés dans le segment des VUS pleine grandeur et nous continuerons d’analyser le marché en pensant à de futurs produits qui pourraient célébrer la riche histoire du Land Cruiser. Nous encourageons les enthousiastes fidèles et les aventuriers intrépides à rester à l’écoute des développements futurs ».

Le magazine Car and Driver, s’adressant à une source anonyme ayant des relations avec des concessionnaires, affirme que Toyota reviendra avec un nouveau Land Cruiser qui est « bien plus moderne et luxueux ». Est-ce que ce dernier sera proposé aux États-Unis ? Rien n’est moins sûr, car le produit ne représente qu’une infime partie des ventes totales de la marque aux États-Unis.

En contrepartie, un modèle grandement modernisé pourrait relancer l’engouement envers lui. La proposition actuelle, bien que toujours compétente, n’est plus à la fine pointe technologiquement.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.