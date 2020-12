Apple proposerait une voiture en 2024

Le géant Appel prévoit lancer la production d’une voiture électrique d’ici 2024 en tirant potentiellement parti d’une technologie de batterie révolutionnaire, selon ce que rapporte la publication Reuters.

Cette dernière cite deux sources anonymes bien au fait du dossier.

Il ne faut pas partir en peur, toutefois, car on se souviendra qu’en 2015, la compagnie avait dessiné une voiture électrique et parlait d’une commercialisation en 2019. En 2018, elle avait même engagé Doug Field qui avait travaillé chez Tesla pour superviser le projet. Ce dernier avait remercié 190 membres de l’équipe en 2019 et l’auto n’a jamais vu la route.

Concernant le projet actuel, l’un des éléments clefs sera la conception de batterie qui réduira radicalement le coût et augmentera l’autonomie, toujours selon Reuters. La conception dite « monocellulaire » comprendrait des cellules plus grandes que la normale comme éléments principaux du bloc-batterie, plutôt que des modules composés de nombreuses cellules plus petites.

Apple ferait probablement appel à un constructeur pour assembler la voiture, comme elle le fait pour nombre de ses produits actuels. Reuters indique également que le projet de voiture électrique n’est pas une affaire conclue. Apple pourrait encore revoir ses plans et offrir seulement un système de conduite automatisé, par exemple. Aussi, les retards attribuables à la pandémie pourraient repousser le projet à 2025 ou au-delà de cette date.

Toutefois, Apple a récemment déposé des demandes pour plusieurs brevets automobiles, dont un pour un système de détection des fissures dans les vitres, un boîtier de capteur et un système d’affichage tête-haute holographique. Ces éléments indiquent que la firme travaille toujours activement sur la technologie automobile. En 2019, Apple avait déposé des brevets pour des systèmes de direction par câble et de suspension.

Verra-t-on une voiture Apple sur les routes d’ici quelques années ? Une iCar ? Seul l’avenir nous le dira.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.