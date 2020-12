Véhicules électriques | 7 Américains sur 10 se disent intéressés

Les véhicules électriques ont beau être populaires au Québec et en Colombie-Britannique, pour qu’ils connaissent un véritable succès en Amérique du Nord, la clientèle américaine doit s’y intéresser. Autrement, ça demeurera marginal.

Heureusement pour les militants de la cause, les résultats d’une récente étude menée par Consumer Reports sont encourageants, du moins à première vue. En effet, cette dernière démontre que 7 Américains sur 10 se disent intéressés par l’achat d’un véhicule électrique.

Pour les constructeurs, qui dépensent des milliards pour effectuer la transition, voilà une excellente nouvelle. D’ici 2024, c’est une centaine de nouveaux modèles tout électriques qui sont attendus.

Cependant, il faut apporter quelques nuances aux résultats de l’enquête, car les 70 % de gens intéressés ne sont pas nécessairement prêts à passer à l’action demain matin.

L’étude, publiée le jeudi 17 décembre, a sondé, entre le 29 juillet et le 12 août dernier, 3392 adultes qui sont détenteurs d’un permis de conduire valide aux États-Unis. Elle nous apprend que seulement 4 % d’entre eux prévoient que leur prochain véhicule sera définitivement électrique alors que 27 % l’envisageraient.

Ça nous amène à 31 %.

Puis, 40 % des conducteurs déclarent avoir un certain intérêt pour faire l’achat de ce type de véhicule au cours des prochaines années, mais que ce ne sera pas nécessairement le cas pour leur prochaine monture.

Nous voilà rendus à 71 %. Pour le reste, soit 29 %, il n’est pas question de faire l’acquisition d’un véhicule fonctionnant à l’aide de piles.

Et l’intérêt varie selon l’âge, explique Consumer Reports.

Pour les millénariaux (génér, 37 % déclarent qu’ils seraient intéressés par l’acquisition d’un véhicule électrique pour leur prochain achat. Chez la génération X, ce pourcentage est à 31 % alors qu’il est de 25 % pour les baby-boomers. Pour les gens qui sont nés entre 1928 et 1946, le pourcentage est à 21 %. C’est peut-être le résultat le plus impressionnant.

Et pour ce qui est des inquiétudes, l’autonomie demeure un point important. La moitié des répondants expliquent qu’il sera plus facile de considérer l’achat d’un véhicule électrique si son autonomie est d’environ 500 km (plus de 300 miles). Les coûts figurent aussi au cœur des préoccupations, mais comme on vous le rapportait la semaine dernière, la parité pourrait bien venir rapidement avec les véhicules à essence. Même que les modèles électriques pourraient bien être moins chers d’ici quelques années.

Voilà qui sera de nature à convaincre quelques indécis, et même quelques irréductibles.

Les temps de recharge, la qualité du réseau et l’accès à une borne à la maison ou en logement demeurent aussi des inquiétudes.

On fait des progrès à tous les chapitres, il faut le noter, mais il faudra du temps.

La transition risque d’être exponentielle, toutefois. Ça, c’est l’auteur de ces lignes qui l’affirme. Seul l’avenir nous le dira, mais le portrait va changer drastiquement au cours de la prochaine décennie, c’est une évidence.