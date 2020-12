Essai du Ram 1500 Limited 2020 : le grand luxe… surélevé!

Auto123 met à l’essai le Ram 1500 Limited 2020.

Le luxe à bord d’une camionnette pleine grandeur est un concept qui ne semble plus avoir de limites en 2020. Cela fait déjà plusieurs années que les mastodontes de la route incorporent les mêmes fonctionnalités que les berlines grand luxe à bord de leurs cabines logeables à souhait. Et quand l’ingénierie réussit à rendre ces outils de travail aussi confortables que les « gros chars américains », on comprend mieux pourquoi les ventes de camionnettes trônent au sommet du monde automobile.

Cette fois, le sort a voulu que je prenne le volant d’une camionnette Ram 1500 Limited 2020, le plus cossu de la gamme… et probablement l’un des plus beaux pickups que j’ai eu la chance de conduire au fil des quinze dernières années. Avec sa carrosserie Couche nacrée Bleu de Prusse et toute cette finition chromée, ce salon sur roues surélevé paraît encore plus opulent qu’il ne l’est en réalité. N’oublions pas que sous cette robe de 85 265 $ (avec les frais de préparation de 1 895 $) se cache une camionnette de travail.

Portrait d’un camion qui se prend pour une Chrysler 300 équipée au possible

6 625 $ d’options seulement! Bon, il n’est pas rare lors d’un essai routier de tomber sur un véhicule où la majorité des options ont été cochées lors de la construction de ce dernier à l’usine. On se retrouve alors avec l’équivalent d’une sous-compacte neuve en équipement ajouté. Or, dans ce cas-ci, il semble que les gens de FCA ont fait l’objet d’un peu de retenue. Remarquez, la livrée Limited est déjà richement équipée à la base.

Le pickup essayé pendant quelques jours était tout de même muni du groupe Limited Niveau 1 qui inclut l’assistance au freinage évoluée, l’alerte de franchissement de voie avec aide au maintien à l’intérieur de celle-ci, l’alerte de collision avant avec freinage actif, un régulateur de vitesse intelligent avec fonction arrêt/départ, un système d’aide au stationnement les sièges de deuxième rangée ventilés (!) et une chaîne audio de qualité supérieure à 19 haut-parleurs, gracieuseté du fournisseur harman/kardon.

Les autres options individuelles sont : le différentiel autobloquant (595 $), le système hybride léger eTorque jumelé au moteur V8 HEMI (995 $), un réservoir de carburant de 124 L (445 $) idéal pour les longues randonnées, ainsi qu’un attelage de classe IV d’une valeur de 495 $. Ah oui, la peinture spéciale ajoute 100 $ à la facture!

Un habitacle de qualité supérieure

Au-delà des fonctions ajoutées, le Ram 1500 Limited se veut une fichue de belle manière de se déplacer au quotidien, la richesse des matériaux qui tapissent l’intérieur étant à la hauteur d’une camionnette de ce prix. En fait, à mon avis, l’échelon le plus luxueux de la gamme est le mieux réussi de l’industrie au moment d’écrire ces lignes, quoique la nouvelle génération fraîchement débarquée du Ford F-150 risque de chauffer la camionnette Ram au fil des prochains mois.

Du cuir qui tapisse à peu près tous les panneaux de la cabine aux sièges deux tons… en cuir(!), sans oublier ce superbe volant chauffant et agréable à tenir en main et cet écran capable de faire rougir votre tablette intelligente, l’environnement intérieur du Ram 1500 Limited se veut invitant. À l’intérieur, on s’aperçoit rapidement que l’insonorisation a été retravaillée avec ses vitres acoustiques, le son du V8 qui se fait à peine entendre dans l’habitacle.

Et puis, il y a le rangement, un aspect que maîtrisent plutôt bien les camionnettes familiales de nos jours, mais le Ram 1500 s’acquitte très bien de sa tâche de garde-robe sur roues. Mentionnons également la présence de ces marchepieds escamotables qui facilitent encore plus l’accès à bord, un luxe à l’image de l’écusson.

Au volant d’un tapis volant

Le Ram 1500 est déjà le pickup le plus confortable sur le marché, notamment grâce à cette suspension arrière munie de ressorts hélicoïdaux, mais avec l’optionnelle suspension pneumatique, l’absorption des crevasses de la route est encore plus impressionnante, et ce, même si le camion est équipé de jantes de 20 pouces qui, soit dit en passant, ont presque l’air trop petites à l’intérieur des ailes.

Conduire une camionnette de cette taille au quotidien n’est certainement pas pour tout le monde – heureusement d’ailleurs –, mais avec les aides à la conduite, une excellente visibilité autour du camion et une direction facile à moduler, le Ram 1500 avale les kilomètres sans broncher. Le V8 HEMI de 5,7-litres n’a plus besoin de présentation, tout comme son système de désactivation des cylindres qui laisse émaner une sonorité particulière à peine perceptible.

Le système eTorque de 48 V, quant à lui, est bel et bien là – si on se fie à la fiche technique du véhicule – et fonctionne de manière incognito sans qu’on le remarque. Ce dernier a pour fonction de remplacer l’alternateur et de récupérer l’énergie lors des freinages et des décélérations pour ensuite la réutiliser lorsque le pied droit en redemande. Mais bon, inutile d’essayer d’isoler ses effets, surtout à bord d’un véhicule aussi bien insonorisé.

Le Ram 1500 – Limited ou non – à cabine d’équipe peut très facilement jouer le double rôle de véhicule familial et d’outil de travail quotidien. L’espace à bord est des plus généreux et peut même servir de protection pour certains articles qui méritent d’être transporté à l’abri des intempéries, tandis que la boîte de chargement s’avère pratique dans tellement de situations différentes qu’il est impossible de même imaginer à énumérer tous les scénarios.

Reste toutefois à voir si la facture de carburant plus salée que celle d’un VUS muni d’un moteur 4-cylindres. En effet, avec une moyenne prévue de 14,1 L/100 km en ville de 10,3 sur route selon l’EnerGuide canadien, le Ram 1500 eTorque à moteur V8 n’est pas le plus frugal. En réalité, ces chiffres sont assez difficiles à atteindre à condition d’être très poli avec la pédale de droite. Quelques accélérations à l’emporte-pièce et c’est foutu!

Le mot de la fin

Je l’avoue, j’ai un faible pour ces gros camions, probablement parce que je n’ai pas besoin d’un tel engin douze mois par année. Mais pour ceux et celles qui doivent conduire un pickup tous les jours, le Ram 1500 est le plus confortable et assurément l’un des plus plaisants à conduire, même si une camionnette est à des années-lumière d’une Mazda MX-5, si vous voyez ce que je veux dire!

On aime

Son incroyable look

Sa cabine grand luxe

Le confort de la suspension pneumatique

On aime moins

Le prix demandé (!)

La fiabilité aléatoire

À quand une véritable livrée hybride?

