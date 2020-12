Production lancée pour le Ram 1500 TRX

Il y a quelques semaines, nous participions au lancement du Ram 1500 TRX, cette version complètement débridée de la camionnette de l’entreprise, elle qui se trouve animée par un moteur de 702 chevaux. Cette semaine, la production du modèle s’est officiellement amorcée à l’usine de Sterling Heights de la firme, dans le Michigan.

Fait amusant, les 702 premiers modèles qui sortiront de la chaîne seront des versions « Launch Edition ». Elles deviendront assurément des pièces de collection recherchées. N’en cherchez pas cependant, car le carnet de commandes affiche complet en ce qui les concerne. En fait, il vous reste un espoir, car le premier exemplaire sera vendu aux enchères.

Et ça promet, car malgré un prix qui dépasse le 90 000 $, les premières unités précitées se sont envolés en trois heures seulement.

Quant à la première version qui sera offerte aux enchères en 2021, de plus amples informations nous seront ultérieurement transmises quant au moment où l’événement aura lieu. Les profits de la vente, bien sûr, iront à une œuvre caritative.

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est que les débuts de cette version TRX en cours d’année 2021 vont coïncider avec l’arrivée de la prochaine génération du Ford F-150 Raptor. Les rumeurs en ce qui le concerne font état d’un moteur V8 suralimenté de 5,2 litres et d’une puissance de plus de 700 chevaux.

Le Ram 1500 TRX profite de son côté d’un V8 Hellcat de 6,2 litres (aussi suralimenté). Il est en mesure d’effacer le 0-100 km/h en moins de 5 secondes et offre en prime des capacités hors route impressionnantes. Le modèle a d’ailleurs été nommé comme finaliste pour le prestigieux prix de la camionnette de l’année du NACOTY (North American Car Of The Year).

Selon vous, à quel prix va se vendre le « premier » Ram 1500 TRX ?

Nous vous reviendrons avec les détails lorsque se produira l’événement.

