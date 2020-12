Couleurs de véhicules : le blanc domine pour une 10e année consécutive

Il y a quelques semaines, nous vous présentions les résultats d’une étude sur les choix de couleurs de véhicules effectuées par les consommateurs. Sans surprise, on apprenait que les trois quarts des modèles vendus étaient soit noirs, soit blancs, soit quelque chose entre les deux.

Cette fois, le verdict est sorti sur LE coloris le plus populaire et là non plus, aucune surprise ; c’est le blanc qui domine. Ce qui est peut-être incroyable, c’est de constater que c’est le cas pour la 10e année consécutive.

Concrètement, en 2020, un peu plus d’une voiture sur trois (38 %) est sortie de son usine d’assemblage avec une robe blanche à travers le monde. Ça fait trois ans que le taux est similaire pour le blanc. Le noir se pointe en deuxième place avec un résultat de 19 % alors que le gris suit à 15 % et l’argenté à 9 %.

Ça nous amène à 80 %, grosso modo, pour ces quatre teintes.

L’étude a été effectuée par Axalta, une entreprise de revêtement industriel, pour aider les constructeurs automobiles à prévoir les tendances. Un porte-parole de la firme a déclaré ceci : « Nous sommes heureux de partager ces données… de travailler avec nos clients pour donner vie à des couleurs dynamiques. »

Dynamique, le blanc ? Espérons qu’il faisait référence à de nouvelles nuances de coloris en développement.

L’étude à laquelle nous faisions référence en introduction concerne l’Amérique du Nord ou le pourcentage des couleurs neutres (blanc, noir, gris, argenté) est de 77 %. C’est donc dire qu’il y a un peu plus de couleurs ici que pour la moyenne mondiale, mais la différence est marginale. Parmi les autres coloris les plus populaires, on retrouve le rouge et le bleu.

Fait amusant, l’Inde est la seule région où le brun et le beige se sont hissés dans les quatre premières places. Les autres couleurs sont tellement « rares » qu’elles sont regroupées dans une catégorie nommée « autres », là où les pourcentages oscillent entre 1 et 3 %.

De l’espoir si vous aimez les couleurs ? Selon Axalta, le bleu est à la mode, tandis que l’argenté est en déclin.

Malheureusement, ce n’est pas demain que nous allons retrouver des espaces de stationnement aussi colorés que ceux des années 60.

